Prințesa Stéphanie de Monaco a ajuns o umbră a rebelei de altădată

Pe 1 februarie anul acesta, Stéphanie de Monaco a împlinit vârsta de 58 de ani, pe care și-o trăiește discret, în atitudine și vestimentație, fără să mai facă valurile de altădată.

Într-adevăr, în tinerețe, sora mai mică a Prințului Albert de Monaco făcea valuri cu viața ei amoroasă și cu alegerile ei profesionale bizare.

“Spuneți-mi prințesa cea rebelă”, le răspundea Stéphanie celor care îi comentau, pe vremuri, felul scandalos de-a fi. “Oamenii au rămas blocați în anii '80. Nu mai sunt acea persoană acum”, și-a schimbat, azi, discursul mezina cuplului Grace Kelly- Rainier de Monaco. La cei 58 de ani împliniți pe 1 februarie, deși a rămas un membru activ al Principatului de Monaco, prințesa nu mai este atât de prezentă în paginile publicațiilor media, cu atât mai mult cu cât, acum, viața ei este mult mai așezată și deloc piperată ca înainte. Iar fizic, Stéphanie cea sexy de acum 40 de ani este transformată complet.

O tinerețe agitată în care le-a încercat pe toate

De fapt, parcă a trecut o veșnicie de când prințesa care se voia cântăreață făcea înconjurul lumii în colanți de fitness. Sau de când aceasta a auzit din ziare despre infidelitatea primului ei soț, fostul bodyguard Daniel Ducruet. Ori de când, împreună cu cei trei copii ai ei, Pauline, Louis și Camille, a ales să locuiască într-un circ din dragoste pentru dresorul de elefanți Franco Knie.

În tinerețe, Prințesa Stéphanie pare că le-a încercat pe toate și ceva în plus… Cea aflată pe locul 14 în succesiunea la tronul monegasc a fost, pe lângă toate acestea, fotomodel cu apariții pe copertele Vogue și Vanity Fair și creatoare de costume de baie. Ei bine, dacă în anii ‘90 Stéphanie obișnuia să fie un icon fashion prin aparițiile ei publice deosebit de stilate, nu același lucru se poate spune acum, când sora mai mică a Prințului Albert duce o viață aproape anonimă. Și fără vreo prezență masculină notabilă în viața ei, dar cu două divorțuri la activ: de bodyguardul Daniel Ducruet, cu care a fost căsătorită între 1995 și 1996, și de acrobatul portughez Adans Lopez Peres, cu care-a avut un mariaj tot de un an, între 2003 și 2004.

Dar pe lângă aceste relații cu care-a ajuns la Starea Civilă, prințesa a mai avut și altele, atât cu bărbați faimoși, cât și cu diferiți angajați ai săi, în special bodyguarzi, pentru care se pare c-a avut o slăbiciune. Stéphanie s-a mai iubit și cu fiul lui Jean-Paul Belmondo, Paul, cu Anthony Delon, fiul lui Alain Delon, sau cu actorul american Rob Lowe.

Pentru prima oară bunică

Nu, nu mai sunt nimic din toate astea. Mă consider înainte de toate o mamă, am trei copii pe care i-am crescut singură. Și voi fi bunică într-o zi, cu siguranță, în curând, spune prințesa, una care va deveni, într-adevăr, bunică anul acesta, după ce fiul ei cel mare, Louis Ducruet, a confirmat sarcina soției lui, Marie Chevallier. Chiar dacă este o altă persoană acum, Stéphanie nu regretă nimic din trecutul ei colorat. M-am distrat, am profitat de fiecare secundă a existenței mele. Am făcut lucruri care mi-au adus fericire. Toate momentele din viața mea, inclusiv greșelile, au construit persoana care sunt astăzi. Și iubesc cine sunt.

Cum spuneam, azi, prințesa duce o viață incredibil de discretă. Cele câteva evenimente publice la care mai participă sunt aproape toate legate de lumea circului, una care a rămas marea ei pasiune. Printre altele, Stéphanie este președinte de onoare al Festivalului Circului de la Monte-Carlo, fondat în urmă cu peste patruzeci de ani de tatăl său, Prințul Rainier.

Altfel, Prințesa Stéphanie este singura membră a familiei Grimaldi care nu mai participă la tradiționalul Bal al Trandafirului, acolo unde toți invitații strălucesc prin ținutele elegante. De fapt, pozele recente cu prințesa ne arată că aceasta a părăsit de mult lumea haute couture și a adoptat un stil mult mai confortabil, dar și deloc feminin. Tunsă scurt și fără nicio urmă de machiaj, Prințesa Stéphanie este departe de imaginea glam de altădată, din paginile revistelor de modă.

Dar așa își dorește, până la urmă, să fie…

