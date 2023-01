Prințesa Charlene de Monaco împlinește 45 de ani. Traseul complicat al vieții sale, de când s-a măritat și până azi

Din păcate, Prințesa a primit o veste proastă chiar înainte de aniversarea sa. Prințul Albert a fost diagnosticat, pentru a treia oară de la izbucnirea pandemiei, cu COVID-19.

Prințesa e foarte atentă la sănătatea sa, mai ales că a avut o perioadă neagră și îndelungată cu provocări pe sănătate. Măcinată de o boală misterioasă, Charlene de Monaco s-a izolat aproape un an în Africa natală, departe de Principat și de gemenii săi dragi, care erau la un punct de a aluneca în depresie.

Astăzi, îndrăgita Prințesă de Monaco împlinește 45 de ani

Prințul Albert conduce Principatul Monaco din 2005, după ce i-a succedat tatălui său, Prințul Rainier. Charlene s-a căsătorit cu Prințul Albert în 2011 și este, în prezent, una dintre cele mai stilate prințese din Europa. În vară, mariajul lor va împlini 12 ani, care nu au trecut deloc lin peste conducătorii Principatului de Monaco.

Deși pare distant și rece, Prințul Albert nu a fost deloc liniștit cât timp Charlene a stat în Africa, departe de Palatul monegasc. Zvonurile despre un divorț iminent se întețiseră, dar Prințesa a revenit miraculos în 2022 în Principat. Suveranul de 64 de ani a comentat întoarcerea lui Charlene în sânul familiei drept cel mai frumos lucru care se putea întâmpla. “Ne-a fost foarte dor de prințesă și, evident, am fost răniți de zvonurile rău intenționate care au circulat prin presă. Dar am reușit să rămânem uniți în ciuda distanței, am vorbit des”, a declarat Prințul Albert publicației Journal de Dimanche.

Charlene s-a născut în Africa de Sud și a contractat o infecție la sinusuri în ​​timp ce se afla într-o vizită în țara natală, în mai 2021. Ceea ce trebuia să fie un sejur de zece zile s-a prelungit la o ședere de șase luni, lăsându-l pe Albert singur în principat, alături de gemenii lor, Prinții Jacques și Gabriella. Separarea lor pe două continente diferite a fost cauzată de faptul că prințesa nu se simțea prea bine pentru a călători înapoi la Monaco. Întoarsă, într-un final, acasă în luna noiembrie, Charlene a părăsit, din nou, palatul pentru a fi tratată pentru „epuizare” la clinica elvețiană pomenită mai sus, iar… sejurul ei în stabilimentul de lux a durat alte patru luni.

„Când m-am întors în Principat, mi-am concentrat toată energia pe copiii mei, pe soțul meu și pe sănătatea mea pentru că acestea sunt prioritățile mele. Starea mea de sănătate este încă fragilă și nu vreau să mă solicit prea mult. Drumul a fost lung, dificil și atât de dureros. Astăzi mă simt mult mai calmă”, a comentat Charlene toată această aventură medicală a sa, care a stârnit reale îngrijorări.

Prințesa a abordat și zvonurile cum că urma, de fapt, să divorțeze de Prințul Albert. „Încă mi se pare regretabil că anumite publicații vând astfel de zvonuri despre viața mea, relația mea. Ca toți ceilalți, și noi suntem ființe umane și, la fel ca toate ființele umane, avem emoții, slăbiciuni. Numai că familia noastră este expusă atenției publice și cea mai mică slăbiciune este amplificată.” Charlene a ținut să adăuge că soțul ei a fost un sprijin extraordinar în toată această perioadă, încercând cât a putut el de bine să-și protejeze familia de zvonurile malițioase.

În mod miraculos, din primăvara lui 2022, Prințesa Charlene a redevenit cea pe care o știau toți: activă, zâmbitoare, o mamă atentă și implicată și o mare iubitoare de modă. Ținutele sale spectaculoase i-au adus o interesantă titulatură, la începutul anului 2023: Prințesa cu cea mai scumpă garderobă. În 2022 le-a surclasat pe cele mai mondene reprezentante regale. Soția lui Albert de Monaco a revenit în forță la Palatul monegasc și a cheltuit pe garderoba sa cel mai mult dintre toate prințesele: 655.574 lire sterline.

Este Prințesa Charlene fericită la Monaco?

Adevărul nu îl știe nimeni, însă Prințesa a acceptat viața complicată a soțului său, care are trei copii din flori pe lângă gemenii minori în vârstă de 8 ani, Prințul moştenitor Jacques și Prințesa Gabriella.

Pe doi dintre copiii din flori Prințul Albert de Monaco i-a recunoscut. În ciuda faptului că nu au crescut cu tatăl lor biologic, ambii copii adulți ai Prințului Albert au adoptat numele regal Grimaldi și, în mod clar, au o relație foarte strânsă cu prințul, în ciuda faptului că acesta i-a recunoscut pe amândoi doar după ce a fost forțat de testele ADN.

Charlene Lynette Wittstock s-a născut pe 25 ianuarie 1978, în Bulawayo, Rhodesia (acum Zimbabwe). Părinții săi sunt Michael și Lynette Wittstock. Prințesa Charlene are doi frați mai mici, Gareth și Sean. Întreaga familie s-a relocat în Africa de Sud în 1989, când Charlene avea 12 ani.

Viitoarea prințesă a arătat un talent deosebit la înot, ea a câștigat trei medalii de aur și una de argint la Jocurile All-Africa ce s-au ținut în 1999 la Johannesburg. Mai mult, Charlene Lynette Wittstock a reprezentat Africa de Sud la Jocurile Commonwealth din 1998 și 2002. La cea din urmă, a câștigat medalia de argint. De asemenea, a participat la Olimpiada 2000 de la Sydney și s-a clasat pe locul al cincilea alături de echipa sa din Africa de Sud.

Înotătoarea olimpică și Prințul de Monaco s-au cunoscut la competiția Mare Nostrum din Monaco, în 2000, și s-au afișat oficial ca un cuplu în 2006, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Sportiva devenită Prințesă de Monaco a dezvăluit presei că factorul comun din viața cuplului pe care îl formează cu Albert este iubirea infinită pentru sport.

Foto: Getty