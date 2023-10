Prințesa de Wales, o apariție de senzație. Kate Middleton, superbă într-un costum tricotat la Piatra Neamț

Prințesa de Wales a întors din nou toate privirile cu apariția sa superbă. Kate Middleton a purtat recent un compleu tricotat în România, la Piatra Neamț. Costumul i-a pus în evidență silueta impecabilă, dar talentul de a purta cu stil orice obiect vestimentar.

Cunoscuta jurnalistă Irina Păcurariu a dezvăluit cine se află în spatele apariției uimitoare a lui Kate.

"Efectul #Kate a “lovit” şi în România. Ieri au apărut fotografiile cu prințesa care, în vizită la Nottingham University, a purtat acest costum, impecabil de altfel. Desenat, croit, tricotat şi exportat din Piatra Neamț pentru un brand francez considerat hibrid între lux și haine abordabile tuturor", a scris Irina Păcurariu, și ea o clientă fidelă a hainelor create la Piatra Neamț, pe pagina sa de socializare.

Fabrica din România este, de fapt, o afacere de succes, pusă pe picioare în urmă cu mai bine de 3 decenii de către o ingineră din domeniul textil.

"Fabrica din România, care produce și în nume propriu și pentru unele dintre cele mai exclusive mărci din lume, este o afacere de familie, apărută după 1990, în care mama, fiica și nepoatele fac parte din întreg. Întâmplarea face că e o companie ale cărei cliente suntem și noi, eu și fetele mele, plus multe dintre prietene. Așa că azi am sărbătorit cu un shopping la prețuri absolut decente, tot ce am luat fiind cashmir și lână, fire prețioase și design impecabil. Singura problemă reală a fost să ne oprim.

Monica Pecheanu Augsburger e generația de mijloc a afacerii, o fostă campioană de tenis, iubitoare de libertate și viață în natură, care continuă visul mamei ei, doamna Lucia Matasă. Aș spune că din toate astea ceva există și în fiecare obiect “made in Romania” care îi poartă amprenta. Good job, fetelor!", a scris Irina Păcurariu.

La rândul său, Monica Pecheanu Augsburger a anunțat pe pagina sa de socializare: "Fabrica noastră Augsburg a lucrat acest compleu! Simt cum grația divină ne-a ajutat, după atât de multă dăruire, muncă! Mulțumesc mamei, Nadiei, întregii echipe Augsburg, pentru aceste momente! Așa cum a visat, mama…. O afacere de familie…"