Marea dragoste a Stelei Popescu. Pe cine a iubit nebunește: „Decât să moară, mai bine se încurca cu una de 20 de ani”

Stela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe din România, a mărturisit în urmă cu mai mulți ani cine a fost bărbatul vieții sale. Superba artistă a recunoscut că marea ei dragoste a fost Puiu Maximilian, cel de-al doilea soț.

La câțiva ani după ce s-a căsătorit cu Dan Puican, cu care avea în comun iubirea pentru teatru, Stela Popescu s-a îndrăgostit nebunește. Mihai ”Puiu” Maximilian a fost bărbatul vieții sale. Când l-a cunoscut marea artistă, era director la ”Revista Românească”.

„Pur și simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soț călare pe un Renault 16. Așa s-a întâmplat. Fostul soț era un bărbat extraordinar, dar nu simțeam chimia pe care am avut-o cu Puișor. A fost mai bine așa pentru ca eu nu îmi doream copii.

Întotdeauna mi-a fost frică de durere. Ca iubit era un bărbat pudic, delicat. Îmi spunea „te iubesc” din privire. Lucrurile astea îmi e greu să le spun…Îmi spunea: „Tu eşti norocul meu!”. Decât să moară, mai bine se încurca cu una de 20 de ani şi plecă în lume. Aş fi acceptat. Pentru el aş fi acceptat acest lucru”“, a povestit Stela Popescu, relatează okmagazine.ro.

Pe Puiu l-a pierdut în 1998, iar ea s-a stins singură, la domiciliul său din București, în ziua de 23 noiembrie 2017, la 81 de ani.

Tot actrița povestea într-un interviu că s-au cunoscut când ea avea 33 ani și Puiu Maximilian, 35, și că a fost cucerită de inteligența lui, de faptul că îi inspira încredere și că avea simțul umorului foarte dezvoltat:

”Când ne-am cunoscut, eu aveam 33 de ani, iar Mihai 35 de ani. Dragostea este o chimie inexplicabilă, dar pot spune că era teribil de inteligent, îmi inspira încredere şi avea un simţ al umorului foarte dezvoltat. La început a fost şi puţin introvertit şi mai tăcut, dar cu timpul a ajuns să vorbească mai mult ca mine.“

La jumătatea anilor 70 au înfiat o nepoată de-a soțului, în vârstă de 16 ani, Doina Maximilian, iar în 1998 Puiu Maximilian a decedat fiind răpus de cancer.

Cupletele care au scris istorie

Născută la 21 decembrie 1935, în Basarabia, Stela Popescu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală. După ieșirea de pe băncile facultății, a fost repartizată la Teatrul din Brașov.

Din anul 1963 până în 1969, a jucat pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Ulterior, s-a angajat la Teatrul de Comedie și a continuat colaborarea cu Radiodifuziunea Română, care la acea vreme se numea Radioteleviziunea, din anul 1963 și până în 2017.

În anul 1993 a revenit la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a lucrat până la moartea sa. Stela Popescu a scris istorie alături de Ștefan Bănică Senior, timp de 8 ani, între 1971 și 1979. Ulterior, cuplul Alexandru Arșinel și Stela Popescu s-a format la finalul anilor '70.

Din filmografia sa amintim: „Alo?... Ați greșit numărul!”, „Faust XX”, „Vin cicliștii”, „Elixirul tinereții”, „Tufă de Veneția”, „Nea Mărin miliardar”, „Am o idee!”, „Ana și „hoțul””, „Vară sentimentală”, „Muzica e viața mea” și „A doua cădere a Constantinopolului”.