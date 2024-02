Pamela Anderson a crezut că nimeni nu va observa că nu poartă machiaj. „Mă simt mult mai senzuală în pielea mea”

Actriţa Pamela Anderson a crezut că nu va observa nimeni că nu poartă machiaj la Săptămâna Modei de anul trecut şi că va ajunge fără să atragă atenţia la prezentări precum Victoria Beckham și, mai târziu, la evenimente mari precum 2023 Fashion Awards, potrivit yahoo!life.

Recent, într-un interviu pentru Allure, ea a spus că decizia de a veni nemachiată la un eveniment aşa de important nu s-a vrut a fi vreo "declaraţie politică", ci pur şi simplu chiar a crezut că nimeni nu va vedea remarca acest aspect. „Nu am crezut că cineva va observa. M-am gândit doar că nu concurez cu toți acești oameni frumoși” - a spus ea. Apoi (cu sarcasmul și umorul ei caracteristice) a continuat: „M-am simțit ca un monstru, ca un copil mic în toate aceste haine frumoase, și cât de norocoasă sunt... și am vrut să apreciez din acest punct de vedere”.

Vedeta din „Baywatch” a precizat că a făcut acest lucru pentru ea însăși și nu pentru a face o „declarație politică” despre ceva sau despre cineva. „La săptămâna modei, am făcut asta pentru mine. Nu a fost pentru a face o declarație politică, am vrut doar să am mica mea față ciudată, care să iasă din partea de sus a acelor haine grozave...” – a mai spus ea în timpul interviului.

Imaginea unei Pamelei Anderson nemachiate a fost extrem de diferită de cea cu care îşi obişnuise fanii în toate apariţiile ei anterioare. Ea a adăugat că se simte chiar mai sexy fără machiaj decât atunci când este aranjată, ceea ce ar putea fi o surpriză pentru cei care i-au urmărit look-ul după Baywatch.

„De fapt, a fost un pic copleșitor; în calitate de protagonistă Playboy sau Iepuraș, oamenii aveau așteptări. (...) Mă simt mult mai senzuală în pielea mea [...] este mult mai intimă și mai vulnerabilă, [...] un fel de cum te vede prietenul tău, fără machiaj. Este aproape mai sexy, cred” – a mărturisit actrița.