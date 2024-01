Naomi Campbell a revenit pe podium la vârsta de 53 de ani. Cum a defilat la Săptămâna Modei de la Paris VIDEO

Supermodelul britanic Naomi Campbell a revenit pe podiumul de defilare la vârsta de 53 de ani, duminică, la Săptămâna Modei de la Paris, informează site-ul revistei americane People, citat de Agerpres.

Top-modelul a fost singura femeie care a urcat pe podiumul de defilare pentru a prezenta colecţia masculină creată de casa de modă Balmain pentru sezonul 2024-2025 şi a închis prezentarea într-o manieră spectaculoasă.

Naomi Campbell a purtat un ornament auriu pentru cap, care îi cobora vertical peste chip, alături de o piesă sculpturală mare, poziţionată în partea din faţă a corpului. Ornamentul auriu, care părea să se conecteze la o curea în jurul taliei sale, prezenta un buchet de flori metalice ţinute de o pereche de mâini.

Piesa a eclipsat parţial restul ţinutei sale, care a inclus pantaloni negri şi o bluză cafenie cu decolteu adânc. Naomi Campbell a purtat pe umeri şi o haină supradimensionată de culoare bej.

Noua colecţie masculină a casei Balmain a fost concepută de directorul ei de creaţie, Olivier Rousteing, care a declarat pentru revista Vogue că a dorit să evoce „luxul" şi numeroasele sale semnificaţii în fiecare look.

Legendara Naomi Campbell

Naomi Campbell, o personalitate legendară în industria modei, a apărut de-a lungul carierei sale pe copertele a peste 500 de reviste şi a prezentat colecţii pentru case celebre, precum Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Burberry, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs şi Louis Vuitton.

Supermodelul britanic a apărut în numeroase emisiuni TV, videoclipuri şi filme, între care ''Zoolander 2'', ''I Feel Pretty'', serialele TV "The Cosby Show", "The Fresh Prince of Bel-Air", videoclipul "Erotica" al cântăreţei Madonna, cel al piesei lui Bob Marley "Is This Love", precum şi în videoclipul lui Michael Jackson "In The Closet".