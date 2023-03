Oana Pellea, surprinsă dormind la filmările pentru „Moromeții 3“. Reacția actriței FOTO

Oana Pellea face parte din distribuția peliculei „Moromeții 3“, care se filmează în această perioadă în satul Talpa, din județul Teleorman.

„Moromeții 3“ se va filma pe tot parcursul acestui an, în satul Talpa din județul Teleorman (aflat în apropiere de satul natal al lui Marin Preda, Siliștea-Gumești), dar și la București, Sinaia și în alte sate.

Actrița Oana Pellea, care a jucat și în filmul „Moromeții 2“ (2018), revine în actuala producție, tot în rolul Fica. Din distribuție fac parte unii dintre cei mai apreciați și iubiți actori români, alături de tinere talente. În rolurile principale îi vom vedea pe Alex Călin (Niculae Moromete), Horațiu Mălăele (Ilie Moromete), Mara Bugarin, Olimpia Melinte, Iulian Postelnicu, Răzvan Vasilescu, Dana Dogaru, Cuzin Toma, Laurențiu Bănescu, Conrad Mericoffer, Dorina Chiriac, Ana Ciontea, Cătălin Herlo, Aida Economu.

Startul filmărilor a fost dat la începutul lunii martie. Într-o pauză de filmare, îndrăgita actriță Oana Pellea a fost surprinsă relaxându-se cu ochii închiși, la soare - poate chiar dormind - pe un scaun.

Echipa a surprins momentul, iar fotografia a fost postată pe pagina de Facebook a filmului, cu textul: „Când prinzi soare într-o pauză de filmare. Lăsați, doamna Oana Pellea, că vă trezim noi când e“.

Cunoscută pentru spiritul său ludic, Oana Pellea a redistribuit fotografia pe pagina proprie și a răspuns în același ton. „Deci m-ați lăsat să dorm și ați plecat... pic de respect... mai mult am dormit decât am filmat... nu face nimic... mai vorbim noi... Oricum și de dormit dorm tot cu talent, a se vedea extazul de pe fața mea... Acolo sunt și acum, aștept să mă cheme la cadru. Bine, echipa a plecat de mult... eu aștept, or reveni... Oricum, visam că mă certam cu De Niro și Al Pacino, cine să-mi țină scaunul când mă așez... filmam cu Marty, a trecut și Drăgan Vivi (directorul de imagine al filmului „Moromeții 3“ – n.r.) pe acolo și i-a dat la o parte, m-a dat și pe mine la o parte și a zis să părăsim platoul, că vine Stere Gulea să filmeze Moromeții 3 și 4“, a scris actrița pe Facebook.

„Moromeții“ (1987), cu Victor Rebengiuc în rolul principal (Ilie Moromete), este un film-cult, și este considerat una dintre cele mai bine pelicule ale cinemtografiei românești. „Moromeții 2“, cu Horațiu Mălăele în rolul lui Ilie Moromete, este una dintre cele mai bune lansări ale ultimilor ani, iar cu „Moromeții 3“ regizorul Stere Gulea încheie saga acestei familii.

Dacă primul film a fost o adaptare fidelă a romanului, continuarea s-a inspirat din „Moromeții, vol. 2“, „Viața ca o pradă“ și publicistica lui Marin Preda, cea de-a treia parte are la bază un scenariu original semnat de Stere Gulea. „Moromeții 3“ continuă povestea lui Niculae, fiul cel mic al lui Moromete, care devine în anii '50 un tânăr scriitor apreciat care își trăiește viața și poveștile complicate de amor într-o atmosferă încărcată, viciată de suspiciune.

Regulile ideologice sunt stricte, scriitorii sunt chemați să susțină linia partidului, să scrie despre avantajele și bunăstarea noii lumi. Niculae e pus în fața unei alegeri: dacă e parte din sistem va fi răsplătit dar dacă nu, poate plăti cu libertatea și va fi tras pe linie moartă.

„Moromeții 3“ este o producție Libra Films (Tudor Giurgiu), realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Filmul va avea premiera în cinematografele din România în toamna anului 2024, fiind distribuit de Transilvania Film.