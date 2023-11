Oana Pellea, despre cele două mari iubiri și cel mai greu moment prin care a trecut: „Am vrut să se termine viaţa”

Oana Pellea (61 de ani) a mărturisit că a suferit enorm atunci când a rămas orfană. „Când am pierdut-o pe mama, am vrut să se termine viaţa”, a declarat actrița în cel mai nou episod al podcast-ului „Fain&Simplu”, realizat de Mihai Morar pentru YouTube.

Oana Pellea: „Am două iubiri ale vieții mele”

Actrița a vorbit despre cele două mari iubiri ale vieții ei: părinții.

„Am avut și am un privilegiu extraordinar de a avea din ambele părți o familie, un neam, de care sunt foarte mândră, de oameni cinstiți, oameni frumoși, oameni cu frică de Dumnezeu. E un mare privilegiu ăsta și îi mulțumesc Domnului în fiecare zi că am nimerit în neamul ăsta. (...). Mama a fost iubirea vieții mele, pe lângă tata. Am două iubiri ale vieții mele. Am mai avut eu iubiri, dar nu sunt iubirile vieții mele”, a mai dezvăluit marea actriță.

Artista a spus și care este, în opinia sa, cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la tatăl ei, Amza Pellea, care a cucerit publicul cu rolurile interpretate în filme precum „Dacii”, „Osânda”, „Nea Mărin Miliardar” sau „Mihai Viteazu”.

„În viață este important să lași o dâră de frumos după ce pleci de pe lumea asta”, a redat, cât de fidel a putut, Oana Pellea, sfatul primit de la tatăl ei.

„Mama a fost iubirea vieții mele, pe lângă tata”

Oana Pellea a vorbit și despre felul în care simte prezența tatălui său în fiecare zi.

„Nu există zi de la bunul Dumnezeu să nu mă oprească lumea, sau un șofer de taxi, sau cineva pe stradă, și să îmi spună, cu lacrimi în och, «Nouă ne e dor de el». Zi nu există! Ceea ce înseamnă că omul ăsta chiar a dăruit ceva. Dar ce a dăruit și de ce este iubit și astăzi sigur este pentru că a fost un actor excepțional. Sunt copii care îl iubesc, deși îl știu doar din filme. Sunt copii care întrebă de el. Anul ăsta se împlinesc 40 de ani de când nu mai e și se vorbește încă așa despre el. Și asta pentru că acest om a fost de o bunătate excepțională”, a spus, în podcast-ului „Fain&Simplu”, Oana Pellea, citată de Click!

Când i-a fost cel mai greu din punct de vedere profesional

Actrița a vorbit și despre cea mai mare realizare a vieții ei - faptul că a reușit să se lase de fumat, o dorință pe care o avea tatăl ei, dar pe care a reușit să o împlinească după moartea mamei sale, Domnica Mihaela.

Despre cariera sa, Oana Pellea a recunoscut că nu a fost primită în nicio trupă la teatru, dar a punctat că nici nu i-a fost atât de greu profesional.

„Eu la teatru nu am fost cooptată în nicio trupă, pentru că am fost puțin paralelă, nu îmi place să bârfesc. Mi se pare timp pierdut. Pentru mine e un miracol că m-am descurcat. Nu mi-a fost greu profesional niciodată. Am avut emoții și mi-a fost greu o singură dată în viață profesional, atunci când i-am spus poeziile lui tata. Vorbesc serios. Atât. Atunci îmi tremura vocea, noroc că el era mult mai emoționat decât mine”, a spus Oana Pellea.

„Am fost dată afară și ce?”

Actrița a subliniat că meseria sa este de a dărui publicului ceva.

„Nu mi-a fost greu nici când am fost dată afară, pentru că atunci toată atenția mea era pe boala mamei. Și astea sunt lucruri care trec. Am fost dată afară și ce? (...) Meseria asta eu nu o văd și nu o fac dintotdeauna decât pentru a dărui, pentru mine asta e meseria. Să dăruiesc publicului ceva. Îmi interzici să dăruiesc prin forma asta, bun, încerc să dăruiesc altfel”, a mai dezvăluit Oana Pellea.

