Oana Pellea împlinește 61 de ani. Cum a aflat ce au pătimit bunicii. „Tataie a fost trimis la Canal”

Duminică este ziua de naștere a talentatei actrițe Oana Pellea, fiica legendarului Amza Pellea, artista care s-a arătat recunoscătoare pentru „normalitatea” din familia ei, chiar dacă aceasta era departe de a fi o familie normală.

Fiica Domnicăi Mihaela, născută Policrat, și a actorului Amza Pellea s-a născut pe 29 ianuarie 1962, în București.

Despre extraordinara relație pe care a avut-o cu părinții săi, pe care îi consideră minunați, actrița a vorbit în mai multe rânduri, însă despre familia lărgită a pomenit de mult mai puține ori.

„Tatăl lui tata a fost şi el ostracizat şi pus la colţ din motive politice”

Oana Pellea este descendenta unei familii care a avut de suferit din cauza poliţiei politice a regimului comunist, dar lucrurile acestea le-a aflat târziu.

„Probabil ei au ştiut foarte bine când să-mi spună şi cum să-mi spună, şi când să aflu şi cum să aflu, pentru că la vremea aceea eram, într-adevăr, un copil şi nu cred că aş fi procesat foarte bine toate informaţiile. Am aflat multe lucruri, dar în timp, de la bunici, de la mama, dar foarte târziu; cu tata n-am discutat niciodată despre asta. Am aflat, de exemplu, că tatăl lui tata a fost şi el ostracizat şi pus la colţ din motive politice. Dar eu am aflat aceste lucruri nu din gura tatălui meu, ci de la surorile lui tata, mult după ce a murit. Informaţia a venit de fapt încet şi temeinic după ce el a plecat. Abia atunci am refăcut tot arborele...” povestea actrița, într-un interviu pentru „Weekend Adevărul”.

„Amza, bătrânul, a fost scos din casă cu tot cu copii şi nevastă”

Tot atunci a aflat și despre străbunicii care au fost în puşcărie.

„O străbunică a şi murit în puşcărie, pe numele ei Mota Orman, din partea mamei. Că tataie Mihai Policrat, avocat, a fost trimis la Canal; că mamaie Gigetta şi mama au avut domiciliu forţat în Craiova, toate astea doar pentru că aveau pământ şi nu aveau "origine sănătoasă"... Amza, cel bătrân, din partea tatălui, tot aşa a păţit: i s-au luat pământurile, a fost dat afară din casă. E o poveste de la Băileşti pe care o ştiu de la surorile lui tata, două dintre ele am norocul să mai trăiască, mătuşile Irina şi Ileana. Ele mi-au povestit că Amza, bătrânul, a fost scos din casă cu tot cu copii şi nevastă...”, mărturisea Oana Pellea.

Este chiar casa în care a reuşit, după ani și ani, să înfiinţeze muzeul din Băileşti.

„E o căsuţă mică, în care a copilărit tata. Nu s-a născut acolo, doar a copilărit, până a plecat la Craiova, la liceu. Şi după ce i-a dat afară din casa construită de străbunicul meu, săracii, noaptea intrau pe geam (spărseseră un geam), să-şi mai ia din casă lucruri, pentru că au fost scoşi de acolo cu mâinile goale, cu ce aveau pe ei...”, povestea actrița.

Actrița va fi în duminică seară pe scenă și la TV

Pe Oana Pellea o puteți vedea duminică seara la Cinemaraton TV, dar și live, pe scenă.

„Nu am bucurie mai mare decât aceea de a exista pe scenă și a dărui. Deci vă aștept să ne bucurăm împreună. 29 ianuarie Teatrul Național București - Frumos e în septembrie la Veneția”, a scris, duminică, pe Facebook, Oana Pellea.