Nicole Cherry dezvăluie secretele siluetei sale. „Delicios, absolut delicios”

Nicole Cherry, în vârstă de 25 de ani, a fost întotdeauna atentă la aspectul său fizic. După nașterea din noiembrie 2021, artista a luat măsuri imediate pentru a-și recăpăta silueta de dinainte de sarcină.

Cu o înălțime de 1,55-1,56 m, Nicole este conștientă că trebuie să fie extrem de atentă la siluetă și la ținutele pe care le poartă.

După naștere, în noiembrie 2021, Nicole Cherry a revenit rapid la activitate, iar stilul său de viață dinamic a contribuit la eliminarea ultimelor kilograme acumulate în timpul sarcinii.

Strategii pentru a pune în evidență silueta

Pentru a-și alungi silueta, Nicole preferă pantalonii și jeanșii largi sau evazați, cu talie înaltă. Artista a dezvăluit și dieta secretă la care recurge pentru a se menține în formă și a scăpa de kilogramele nedorite.

„În ultimul timp am apelat destul de mult la fasting, recunosc. Am descoperit recent că este și sănătos, culmea. Nu țin neapărat cont de ore, dar încerc să mănânc după ora 13-14 și de obicei nu mănânc foarte târziu, deci sunt destule ore încât să mă mențin în formă. În general, carbohidrații nu-mi fac bine, recunosc.”, a spus Nicole Cherry, invitată la Fresh by Unica.

Postul intermitent este un model alimentar care alternează perioadele de abstinență de la alimente cu perioadele de consum alimentar. De obicei, implică posturi de 12 până la 24 de ore pe zi, cu un program stabil, și se bazează pe ideea că organismul uman funcționează eficient atât în perioade de abundență, cât și în perioade de restricție alimentară. Acest model poate contribui la detoxifierea organismului, reducerea inflamației, îmbunătățirea sensibilității la insulină și stimularea hormonilor de creștere. Cele mai comune metode sunt 16/8, 5/2 și postul alternativ.

Nicole Cherry nu este singura vedetă care apelează la fasting, Elon Musk, Kourtney Kardashian, Jennifer Aniston, și Oana Roman, îl utilizează adesea pentru a pierde în greutate sau pentru a îmbunătăți sănătatea generală, alăturându-se altora ca Marius Manole și Elwira Petre, care îl adoptă pentru beneficiile sale asupra organismului.

Artista admite că are o slăbiciune pentru carbohidrați: „Carbohidrații, brânzeturile, brânză cu pâine și pâine cu brânză. Delicios, absolut delicios. Dar ce să facem...”

Cântăreața menține o rutină simplă dar eficientă pentru ten și păr.

„Câteodată este extrem de complexă, câteodată nu e nimic. Depinde foarte mult de cât de obosită sunt. Cred că îmi place foarte mult crema de ochi, în primul rând, o cremă hidratantă și, bineînțeles, SPF-ul. Astea trei încerc să nu dispară din rutina mea”, a mai spus Nicole Cherry, potrivit sursei citate.