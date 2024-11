Motivul pentru care Prințului William și Prințesei Kate li s-a interzis să locuiască împreună

Povestea de dragoste a Prințului și Prințesei de Wales a început la Universitatea St Andrews din Scoția, unde au locuit o perioadă.

Cuplul s-a cunoscut în timpul primului an, când locuiau la St Salvator's Halls of Residence, iar mai târziu au continuat să locuiască împreună. Deși acum cuplul este căsătorit de aproape 13 ani și are trei copii, primii ani petrecuți împreună ca studenți par idilici.

Prințul William și Kate au ales să locuiască împreună cu alți doi colegi de cameră în al doilea an de universitate, dar în cele din urmă au locuit împreună în al treilea și al patrulea an într-o casă privată situată în afara campusului care aparținea unuia dintre verii îndepărtați ai lui William, scrie uk.style.yahoo.com.

Cu toate acestea, cei doi nu au apucat să locuiască împreună în al doilea an din cauza unei probleme pe care proprietarul a avut-o cu chiriașii de sex masculin anteriori. După ce a auzit că ar putea exista o problemă, Kate a intervenit pentru a asigura casa pentru ea, William și doi dintre cei mai apropiați prieteni ai lor.

În timpul primului an de studii, prințul William și Kate s-au mutat în căminele St Salvator și au devenit rapid prieteni. Relația lor în devenire i-a determinat pe cei doi să închirieze o casă împreună cu alți doi studenți pentru al doilea an.

Prințul și viitoarea prințesă de Wales au decis să locuiască la adresa 13A Hope Street, lângă universitate, împreună cu doi prieteni, Fergus Boyd și Olivia Bleasdale. Când Kate a mers la vizionări, a aflat curând că ar putea exista un obstacol care să o împiedice să locuiască cu William.

Proprietarul, Charlotte Smith, a explicat anterior pentru ivillage.co.uk : „Am mai avut o experiență nefericită cu niște băieți în apartament și am fost hotărâți să nu mai avem tineri acolo. Mobilier spart, geamuri sparte - erau o mulțime de daune, așa că asta ne-a descurajat cu adevărat. I-am spus acestei domnișoare că am prefera să nu mai primim alți băieți, iar ea a spus:Și dacă v-aș spune că e Prințul William? După o perioadă de reflecție, Smith și soțul ei au cedat și le-au permis lui William și lui Fergus să se mute aici. Mai târziu, ea l-a descris pe prinț ca fiind un om foarte prietenos, foarte fermecător... foarte drăguț”.

Cuplul a ales să se mute la Balgove House din Strathtyrum pentru al treilea și al patrulea an universitar. A fost o moșie privată întinsă situată chiar în afara orașului St Andrews. Proprietatea este deținută de bogatul latifundiar Henry Cheape, văr îndepărtat al lui William și un prieten apropiat al familiei regale.

Locuința rurală a fost securizată pentru tânărul cuplu, deoarece pe proprietate patrulau mașini de poliție nemarcate, iar casa în sine era amplasată în spatele unui zid mare și avea uși și ferestre rezistente la bombe. În ciuda diferitelor măsuri de securitate, Kate și William se pare că le plăcea să își distreze numeroșii prieteni la proprietate - atât de mult încât au instalat un frigider pentru șampanie.

Familia formată din cinci membri s-a mutat la Adelaide Cottage de pe domeniul Windsor la sfârșitul verii din 2022 - prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis urmând să se înscrie la școala Lambrook din apropiere.

Amplasat în inima parcului regal privat de 655 de acri al domeniului Coroanei, Adelaide Cottage a fost construit în 1831 ca refugiu pentru Regina Adelaide, soția lui William al IV-lea. Se știe, de asemenea, că a fost locuința preferată a reginei Victoria, căreia îi plăcea frecvent să își ia micul dejun aici. Adelaide Cottage a suferit renovări majore în 2015 și are niște decorațiuni foarte elaborate.