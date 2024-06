Motivul pentru care Claudiu Bleonț a stat 10 zile în arest. „Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane” VIDEO

Invitat de curând în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanald D, cunoscutul actor Claudiu Bleonț, în vârstă de 64 de ani, a vorbit despre o perioadă scurtă de timp în care a stat după gratii.

Actorul a făcut armata la Plenița, județul Dolj. Perioada petrecută în armată nu a fost lipsită de evenimente, având în vedere că a ajuns și în arest.

Claudiu Bleonț, numit și „actorul extremelor”, a stat zece zile după gratii fiindcă a părăsit unitatea fără a avea bilet de voie. Motivul? A vrut să cumpere cadouri de Paște.

El a dezvăluit că a muncit și citit în perioada petrecută în arest: „Am încărcat saci cu ciment, am împins vagoane, pe la curățenie… Cam astea. Am încărcat la greu. Bucătărie, pe la curățat cartofi. Și am citit Cittadella de Saint-Exupery și portretul artistului din tinerețe James Jones. În cele 10 zile de arest, la unitatea militară 01183, Plenița”, conform kanald.ro.

În plus, el a vorbit și despre un „șoc” pe care l-a trăit în acea perioadă.

„Era frustrant, îți dai seama, totuși bucureștenii în Plenița. Șocul când am auzit grupa 1, pas înainte, sector, WC-uri. Am auzit, însă am luat-o ca o temă. Poate se leagă și cu întrebarea de înainte, tema de a îndura.

Și cred foarte mult în acest lucru. Că liberul arbitru constă în cum văd viața și cum operez cu ceea ce îmi dă destinul. A fost destin”, a mai spus actorul.