Mircea Bravo, dezvăluiri din culisele filmului „Băiat de milioane”. Cum a ajuns echipa să filmeze chiar în curtea Bunicii din Chinteni

Bunica din Chinteni s-a întors pe marele ecran alături de Mircea Bravo, în comedia „Băiat de milioane”. Într-un interviu pentru Click!, actorul a povestit câteva detalii din culisele celui de-al cincilea film în care cei doi apar împreună.

Foto: Click!

În cei cinci ani de colaborare pe marele ecran, Mircea Bravo și echipa sa au ajuns să o cunoască bine pe Bunica din Chinteni. Nu este genul de actriță care să vină cu liste de pretenții, să refuze replici sau să impună ritualuri pe platou. Există însă un lucru care o face să se simtă în largul ei: locul în care se filmează.

Așa se face că, deși organizarea a fost mai complicată, echipa a ales să filmeze chiar la casa ei din Chinteni. Curtea s-a umplut de oameni, camere și agitația specifică unei zile de filmare, iar Bunica s-a bucurat să-și vadă gospodăria transformată, pentru câteva ore, într-un platou de cinema.

O comedie despre bani și lucrurile pe care nu le pot cumpăra

În „Băiat de milioane”, Mircea Bravo joacă rolul lui Andi, un tânăr care câștigă 12 milioane de euro la loterie și își imaginează că banii îi vor aduce viața perfectă alături de iubita lui, Elena. Entuziasmul se schimbă însă pe măsură ce lista cumpărăturilor crește, iar banii din cont se împuținează. Andi descoperă că averea poate schimba relații și priorități, dar nu poate aduce înapoi tot ce pierde.

Filmul este regizat de Cristian Ilișuan, care semnează și scenariul împreună cu Mircea Bravo. Din distribuție fac parte Bunica din Chinteni, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Stanca Țop, Paul Socol, Adonis Tanța și alți actori, iar câteva apariții speciale completează povestea.

Succesul din cinematografe a venit și cu reacții care l-au surprins, a mărturisit Mircea Bravo într-un interviu pentru Click. Un prieten de-al său, cunoscut pentru felul direct și „colorat” în care comenta filmele precedente, i-a spus de această dată că „Băiat de milioane” l-a emoționat.

Ardelenii râd altfel

Actorul a remarcat că publicul din Ardeal reacționează diferit față de cel din alte regiuni ale țării. Potrivit lui, primele 12 orașe în clasamentul intrărilor la cinema au fost 11 orașe din Ardeal și Bucureștiul, unde locuiește, de asemenea, o comunitate numeroasă de ardeleni.

Mircea Bravo crede că umorul ardelenesc se bazează mai ales pe situații în care oamenii obișnuiți ajung în împrejurări amuzante. În București, spune el, publicul preferă mai des personajele care sunt comice prin ele însele.

În acest context, actorul consideră că diferența ar avea legătură și cu felul în care se construiesc relațiile sociale: în Ardeal, oamenii tind să păstreze politețea chiar și atunci când lucrurile sunt incomode, în timp ce în București comunicarea este, în general, mai directă.

Citiţi interviul aici.