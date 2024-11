Tanti Lenuța din Chinteni povestește cum l-a cunoscut pe Mircea Bravo. Cu ce a venit la pachet celebritatea

Tanti Lenuța din Chinteni (Cluj) este deja o figură inconfundabilă. Rolurile jucate alături de Mircea Bravo în filme și reclame i-au adus celebritatea, dar n-au schimbat-o.

„Eu sunt Lenuța Moldovan, femeie de la țară și mă prezint simplu, așa cum îs eu”, a mărturisit simpatica bunicuță în vârstă de 76 de ani, într-un interviu pentru Click!.

Deși, în realitate, nu este nepotul său, Mircea Bravo îi este ca o rudă.

„Deja e nepotul meu. Și el, și Cristi sunt ca familia mea. L-am cunoscut acum 8 ani, când au venit la mine și mi-au propus să joc în clipuri. M-am uitat așa la el, părea un copil încurcat, dar îl vedeam că are inima bună. I-am zis că, dacă vrea să filmăm ceva, să stea la masă să mănânce prima dată și apoi ne apucăm de treabă. De atunci, am rămas legați”, a mărturisit Bunica Lenuța pentru Click.

„Vine și cu multă invidie”

Întrebată de Click! dacă e asaltată de fani și dacă îi place celebritatea, simpatica pensionară a mărturisit

„Așa a fost să fie. Eu mă bucur că am ajuns cunoscută acum la bătrânețe. În fiecare zi, vin oameni la mine la poartă să facă poze, pe toți îi bag în casă, îi omenesc, cu mulți țin legătura prin telefon. Dar, asta vine și cu multă invidie, sunt mulți oameni chiar din satul meu care mă întreabă: «Ce-ți trebuie ție să te duci la vârsta ta pe la emisiuni?». Îi las să vorbească, știu că fac ceva bine când lumea vine să îmi zică ce bine se simt când ne urmăresc”.

„Doar n-o umblat tata la toate muierile”

Tanti Lenuța din Chinteni a povestit, cu umor, cum decurge o zi obișnuită din viața sa, atunci când nu are filmări.

„Am o casă, am găini, mai fac curat, mai fac de mâncare, mă mai vizitez cu prietene. Toată ziua am musafiri și pun masa, au venit să mă vadă oameni din Canada, America, Australia. Îi întreb pe toți: „cum de ați bătut atâta drum?” Toți îmi zic ca le aduc aminte de bunica lor. Glumesc cu ei și le zic că doar n-o umblat tata la toate muierile.

Interviul integral, în Click!