Mihai Albu, dezvăluire dureroasă despre moartea tatălui său: „Într-o dimineață, a sunat Miliția la ușă“

Designerul a făcut confesiuni emoționante despre pierderea tatălui său și despre alte perioade dificile din viața sa, la emisiunea „În oglindă“, de la Kanal D2.

Mihai Albu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri de pantofi din România, este invitatul special al emisiunii „În oglindă“, care va fi difuzată sâmbătă, la 22.30, la Kanal D2. În acest interviu, designerul va face confesiuni emoționante și va oferi o perspectivă intimă asupra vieții sale și a parcursului său profesional.

Cu o carieră impresionantă în lumea modei, Mihai Albu va dezvălui detalii mai puțin cunoscute despre drumul său către succes. Acesta va povesti despre perioada studenției, când a trăit din salariul mamei sale din cauza unei situații financiare dificile în care se afla. Acele momente l-au determinat să lucreze intens la brandul Mihai Albu și să creeze piese unice.

„Încă din timpul Facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei... Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, spune Mihai Albu.

Pe lângă aceste confesiuni despre cariera sa, Mihai Albu va face și o dezvăluire dureroasă legată de pierderea tatălui său. La doar 16 ani, a primit vestea tragică că tatăl său a suferit un infarct pe stradă și a încetat din viață. Acest moment a reprezentat o traumă profundă, dar l-a învățat si să aprecieze fiecare moment din viață.

„Într-o dimineață, pe la ora 5:30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis usa si m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc... A făcut infarct pe stradă“, a povestit Mihai Albu la emisiunea „În oglindă“, care poate fi urmărită sâmbătă, la Kanal D2.