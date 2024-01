Michael Bolton se recuperează după operația de extirpare a unei tumori cerebrale. Anunțul făcut de artist

Cântărețul și compozitorul american Michael Bolton, în vârstă de 70 de ani, se recuperează după o intervenție chirurgicală recentă pentru extirparea unei tumori cerebrale, conform informațiilor furnizate de către BBC.

Bolton a dezvăluit pe platforma Instagram că a primit diagnosticul la sfârșitul anului trecut și că operația a fost necesară în regim de urgență. Cu toate că vestea a fost una șocantă pentru fanii săi, artistul a subliniat că datorită unei echipe medicale remarcabile, procedura a fost un succes.

„Aș dori să mulțumesc întregii echipe medicale pentru profesionalismul și grijile lor. Sunt recunoscător pentru sprijinul extraordinar al familiei mele în această perioadă dificilă”, a declarat Bolton.

Turneul său, într-o „pauză temporară”

Artistul, ale cărui albume au atins vânzări de peste 75 de milioane de copii, a menționat că în prezent se află în proces de recuperare acasă, iar turneul său a fost pus într-o „pauză temporară”. Programul inițial cuprindea concerte în Statele Unite, Regatul Unit, Canada și Elveția în luna februarie.

Într-un mesaj emoționant adresat fanilor săi, Michael Bolton a recunoscut că amânarea spectacolelor și dezamăgirea fanilor reprezintă cele mai dificile aspecte ale acestei perioade. Cu toate acestea, a asigurat că depune eforturi susținute pentru a accelera recuperarea și a reveni pe scenă în cel mai scurt timp posibil.

Bolton, cunoscut pentru hituri precum "How Am I Supposed to Live Without You", "When a Man Loves a Woman" și "Said I Loved You...But I Lied", a avut o carieră bogată și diversificată. Pe lângă contribuțiile sale muzicale, artistul a fost prezent și în diverse seriale de televiziune, precum "The Nanny", "Glee" și "Awkwafina is Nora from Queens". În 2023, a fost participant în competiția de talente "The Masked Singer". Fanii și colegii își doresc o recuperare rapidă și completă pentru îndrăgitul artist.