Cum se apără Ana Morodan: mesaj după noaptea în arest. Momentul în care a fost oprită în trafic

Ana Morodan a petrecut 24 de ore în arest, după ce a fost testată pozitiv la alcool și droguri, fără permis, la volan. Influenceriţa cu jumătate de milion de urmăritori a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și este cercetată în trei dosare penale.â

→ Imaginea 1/4: Ana Morodan soseste la sediul Parchetului Judecatoria Sector 1 pe 29 martie 2023 FOTO Inquam Photos Sabin Cirstoveanu

Ea le-a spus jurnaliștilor că ia somnifere pentru care are o rețetă de la medic și că nu consumă substanțe interzise.

„Am condus fără carnet, frate, nu am făcut alte prostii! N-am consumat droguri. Iau medicamente, se numesc somnifere, sunt pe reţetă”, le-a spus ea jurnaliștilor, negând că obișnuiește să combine medicamentele cu alcool.

Întrebată ce exemplu le oferă celor care o urmăresc pe rețelele sociale, influencerița a spus că își asumă vina. „Un exemplu prin care ești asumat. Şi când îţi e somn, iei somnifer“.

Joi dimineața, a postat pe pagina ei de Instagram următorul mesaj:

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri: nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezmăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită“, a transmis contesa digitală.

Momentul în care Ana Morodan e oprită în trafic:

„Am o rețetă de la medic”

În fața judecătorilor, ea a recunoscut că a condus fără permis, dar a precizat că nu a consumat și nu consumă niciodată droguri. „Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină", a spus Ana Morodan. Întrebată de ce nu a tras pe dreapta la semnalele polițiștilor, Morodan a spus că nu a primit semnale.

„Contesa digitală”, cum se prezintă ea în mediul online, a fost oprită în trafic marți dup amiază, după ce un alt conducător auto a sunat la 112 și a anunțat că o mașină condusă de o femeie circulă haotic pe străzile unui cartier de lux din București. Mai mult, ea nu a oprit la smenalele polițiștilor, accelerând și lovind, astfel, două mașini.

Oprită în cele din urmă, polițiștii de la Rutieră i-au cerut să se supună testului pentru alcool și droguri, dar ea a refuzat.

Condusă, apoi, al INML, ea a refuzat din nou, astfel că i-a fost suspendat dreptul de a conduce și au amendat-o. Totuși, șase ore mai târziu ea a fost din nou oprită în trafic. De data asta a acceptt să fie testată, iar rezultatul a fost de 0,40 (mg/l alcool pur în aerul expirat). „La testarea cu testarea cu aparatul drugtest a reieşit prezenţa în organism a substanţor psihoactive", a spus Claudiu Costea de la Brigada Rutieră.