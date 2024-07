Margot Robbie va deveni mămică. Vedeta Barbie își dezvăluie burtica FOTO

Actrița nominalizată la Oscar Margot Robbie se pare că așteaptă primul ei copil cu soțul ei, producătorul de film Tom Ackerley.

Vestea vine după ce au apărut fotografii cu actrița, din vacanța sa petrecută în Italia, care au stârnit speculații cu privire la o burtică de gravidă. Mai multe surse au confirmat de atunci sarcina pentru revista People.

Perechea nu a răspuns încă la această informație. Robbie și Ackerley s-au căsătorit în 2016, în cadrul unei ceremonii intime în Byron Bay din Australia.

Margot Robbie și Tom Ackerley, care sunt căsătoriți de opt ani după o întâlnire pe platoul de filmare al unei drame despre cel de-al Doilea Război Mondial în 2013, au fost întotdeauna discreți în ceea ce privește relația lor.

Cuplul a fost văzut bucurându-se de o plimbare romantică cu barca în Lacul Como, Italia, unde ea și-a etalat burtica în fotografii obținute de Daily Mail.

Fotografiile au surprins-o într-un crop top alb care a dezvăluit burtica de gravidă, cu un sacou supradimensionat elegant pe deasupra. Pantalonii negri cu talie joasă i-au completat ținuta, iar ea a accesorizat-o cu o geantă crem și cercei aurii. Soțul ei, Tom Ackerley, a optat pentru un look mai casual, cu o cămașă bej și pantaloni maro. Regizorul a fost văzut având grijă de soția sa însărcinată pe un iaht, în timp ce se bucurau de o plimbare romantică cu barca.

Povestea de dragoste dintre Margot Robbie și Tom Ackerley

Starleta cunoscută pentru rolurile sale din Suicide Squad și Barbie l-a cunoscut pe actualul ei soț, Tom Ackerley, în 2013, pe platoul de filmare al filmului Suite Française.

Conexiunea lor a înflorit într-o poveste de dragoste de doi ani, înainte de a decide să se căsătorească. Într-un interviu acordat Vogue în 2016, Robbie a descris relația lor ca fiind o surpriză fericită, numindu-l pe Ackerley „cel mai arătos tip din Londra”.

Legătura lor a început ca o prietenie și chiar au co-fondat o companie de producție, LuckyChap. Printre filmele A-list pe care compania le-a produs, Barbie este unul dintre ele.

Vorbind despre modul în care s-a îndrăgostit de soțul ei, actrița și-a amintit în interviul acordat revistei Vogue în 2016: „Mă distram pe cinste când eram singură. Ideea de relații mă făcea să vomit. Și apoi astea (n.r - sentimentele pentru Ackerley) s-au strecurat pe lângă mine. Am fost prieteni atât de mult timp. Am fost mereu îndrăgostită de el, dar m-am gândit că nu mă va iubi niciodată la rândul lui. Nu o face ciudat, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că-l placi. Și apoi s-a întâmplat, iar eu m-am gândit: „Bineînțeles că suntem împreună. Acest lucru are atât de mult sens, așa cum nimic nu a mai avut sens înainte”.