„Mama vinde și acum ziare la tarabă... ” Connect-R, confesiuni despre părinții săi VIDEO

Connect-R (42 de ani), unul dintre cei mai apreciați artiști din România, a făcut recent dezvăluiri emoționante despre trecutul său și despre părinții săi, pe care îi divinizează. Deși provine dintr-o familie săracă, artistul nu a uitat niciodată de unde a plecat.

Într-un interviu recent, Connect-R a vorbit deschis despre părinții săi, Aurel și Rodica Mihalache, și despre impactul profund pe care aceștia l-au avut asupra vieții lui.

„Mama este pragmatismul întruchipat. Este matematicianul din casă, omul care a știut rânduiala a noastră, a tuturor, inclusiv a lui tata. Tata, dacă mama ar fi cifra, tata e culoarea. Tata este personajul principal din *La vita è bella*.Tata este un copil și așa a rămas toată viața. Îi mulțumesc că a fost și că a rămas așa, chiar cu lucrurile pe care mama i le-a reproșat toată viața, această imaturitate. Dacă nu era el, noi nu știam că totul este o joacă într-un final și nu ne bucuram atât de tare.” a spus el în cadrul unui podcast găzduit de Mihai Bobonete.

„Mama merge și acum să vândă la tarabă”

Artistul a mărturisit că familia sa a trăit mereu în sărăcie, dar acest lucru nu i-a diminuat iubirea și respectul pentru părinții săi.

„Mama merge și acum să vândă la tarabă. Asta îi place ei. Acum tata mi-a cerut să-i caut un contract într-un restaurant, unde să meargă să cânte”, a dezvăluit Connect-R în podcastul DA Bravo!.

„Credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiți”

Connect-R și-a amintit și de zilele grele din copilărie, când familia sa nu avea ce pune pe masă.

„Când eram amărât, credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiți. Am mai crescut şi am zis: ‘gata, domle, ştiu, fericirea e atunci când îţi permiţi haine multe şi de firmă.’ Când am început să fac bani din primele concerte, mi-am dat seama că fericirea e momentul când învârţi cheia în uşa primului apartament. Cu banii strânşi din concerte şi cu un credit la o bancă, am reuşit să-mi iau un apartament în Giulești. 3 camere, parter. Ce vorbeşti, Franț! Gata, fericire pe mine!”, a povestit el pe rețelele de socializare, potrivit Click.ro.

Deși Connect-R se bucură acum de faimă și succes, rămâne profund legat de rădăcinile sale și de părinții care l-au susținut necondiționat.