Liviu Dragnea, dezvăluiri despre noua sa pasiune: „M-am îngrăşat 23 kg în libertate”

Din politica de vârf, Liviu Dragnea a trecut prin pușcărie, iar de puțin timp s-a reinventat în bucătărie, unde are deja succes: peste un milion de vizionări pe TikTok doar la prima înregistrare postată.

Dragnea a explicat pentru Click! de ce face aceste videoclipuri culinare.

„Le-am făcut din dorinţa de a găti acasă, de a găti sănătos, simplu, pentru că e foarte important să mănânci sănătos. Pentru cultivarea mâncatului sănătos, în familie. Poate e mai comod să cumperi de la fastfood, dar... ”, a aspus Liviu Dragnea.

„Nu filmez pentru bani„

Fostul politician spune că ideea nu a fost a sa.

„Unui prieten i-a venit ideea. Mă tot vedea cum gătesc şi a zis, dar de ce nu te apuci să te filmezi pentru că ar fi interesant şi uite aşa am filmat prima reţetă acum o săptămână şi ceva. Duminică seară am filmat şi apoi am postat. Dar nu filmez pentru bani. Nu mă gândesc să fac asta, e doar o plăcere, de asta se numeşte <<Bucătăria de acasă>>!”, a mai spus Dragnea.

„Am gătit în cameră, pentru colegi”

Întrebat dacă a învăţat să gătească la puşcărie, fostul lider PSD a spus a spus că în penitenciar nu a lucrat la bucătărie.

„Am avut alte atribuţii. În schimb am gătit în cameră, pentru colegi. Ce am mâncat? Ciorbă de cartofi, mâncare de cartofi, orez, fasole”, a povestit fostul politician.

„Arătam ca dracu, ca un bursuc”

Liviu Dragnea mărturisit că s-a îngrășat mult din 15 iulie 2021, de când a ieşit de la Rahova.

„Când am ieşit aveam 95 de kilograme, am avansat foarte serios până prin decembrie la 100 de kg, iar din ianuarie am continuat evoluţia pozitivă şi am ajuns pe la 118 kg. Eram gras. Am ajuns la 107 kg şi continui să scad. Nu mă feresc, nu mi-e ruşine să o spun, dar arătam ca dracu, ca un bursuc (râde). Greşeala mea... mai beam un şpriţ seara, mai făceam grătar cu prietenii. Acum am grijă ce mănânc”, a mai spus Dragnea.

„Nu ar ieşi o reţetă bună”

Întrebat dacă ar face o rețetă cu fostul premier Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea a răspuns amuzat: „Nu aş putea, pentru că nu îmi creează un vibe bun şi nu ar ieşi o reţetă bună” .



