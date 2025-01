Chitaristul britanic John Sykes a murit la vârsta de 65 de ani, după o luptă grea împotriva cancerului. A apărut pe două albume ale trupei Whitesnake și a compus alături de colegii săi unele dintre cele mai cunoscute melodii ale formației.

Anunțul a fost făcut pe site-ul și pe paginile sale de socializare: „El va fi amintit de mulți ca un om cu un talent muzical excepțional, dar pentru cei care nu l-au cunoscut personal, el a fost un om grijuliu, bun și carismatic”.

De asemenea, în ultimele sale zile, și-a exprimat „dragostea și recunoștința pentru fanii săi”.

„Cu siguranță mergea în ritmul propriu și întotdeauna îi susținea pe cei defavorizați. În ultimele sale zile, a vorbit despre dragostea și recunoștința sa sinceră pentru fanii săi care au rămas alături de el în toți acești ani”, se mai menționează în anunț.

A apărut pe două albume Whitesnake și a compus alături de colegii săi unele dintre cele mai cunoscute melodii ale trupei, inclusiv „Still Of The Night”și „Is This Love”.

John Sykes și-a început cariera în 1980 cu trupa de heavy metal Tygers Of Pan Tang, înregistrând două albume înainte de a se alătura Thin Lizzy în 1982. A cântat pe albumul „Thunder and Lightning” din 1983 înainte de a-l însoți pe liderul Phil Lynott într-un turneu european cu un grup separat numit The Three Musketeers.

În 1984, s-a alăturat trupei Whitesnake la invitația fondatorului și liderului David Coverdale, înregistrând piese pentru albumul „Slide It In” și mai târziu pentru albumul omonim din 1987, care a fost un succes, relatează BBC.

După ce a părăsit Whitesnake, a lansat două albume cu propriul său grup, Blue Murder, iar mai târziu a format o versiune a grupului Thin Lizzy, care se destrămase în anii dinaintea morții lui Lynott în 1986.

David Coverdale, liderul trupei Whitesnake a împărtășit o serie de fotografii cu el și Sykes împreună în perioada de glorie a Whitesnake. „Tocmai am auzit vestea șocantă a morții lui John... Sincerele mele condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor săi...”, a spus acesta.

De asemenea, Slash, chitaristul Guns N' Roses, a distribuit, pe rețele de socializare, o fotografie cu Sykes cântând și a scris: „RIP”.