Ioana Petric a părăsit Cronica Cârcotașilor după 15 ani: „Nu m-a dat nimeni afară”

Ioana Petric a anunțat că a pleacat de la „Cronica Cârcotașilor”, după 15 ani „extraordinari” petrecuți alături de echipa celebrei emisiuni de la Prima TV.

Vedeta în vârstă de 32 de ani a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

„E momentul să ne luăm la revedere! Colaborarea mea cu @primatvoficial și dragii mei cârcotași se încheie aici. Multumesc @serbanhuidu si intregii echipe @cronicacarcotasilor pentru încredere, prietenie, râsete, profesionalism și acești 15 ani magici. Vă iubesc pe toți (dar voi știti deja asta) și vă urez ca pe 15 Martie, să începeti Cronicutța 2.0 cu succes și audiențe maxime!”, a scris, sâmbătă, pe rețeaua socială, Ioana Petric.

Ea a spus că despărțirea de foștii colegi a fost amiabilă. „Nu m-a dat nimeni afară! E decizia mea de a încerca altceva. Nu am neapărat un alt plan, nu am plecat în altă parte, la altă televiziune. Am pus stop aici, mai e nevoie de puțin timp ca să se așeze lucrurile”, a declarat Ioana Petric pentru Click!

„Asta am simțit acum, nevoia de a mă redescoperi”

Vedeta a mărturisit că, deși despărțirea de emisiunea „Cronica Cârcotașilor” nu e ușoară, a simțit nevoia unui nou început.

„Au fost 15 ani extraordinari, atât de plini și de fericiti, că n-as putea să îi cuprind în doar câteva cuvinte. Mi-am petrecut jumătate din viață alaturi de oamenii aștia frumoși, care mi-au fost colegi, prieteni, mentori si familie adoptivă, prin urmare aceasta decizie, care imi aparține 100%, nu a fost deloc una ușoară. Cu toate astea, în adâncul sufletului meu, sunt convinsă că e cea corecta. Cred ca în viață e important să îți accepți propriul adevăr si chiar daca inevitabil te gândești si la cei din jur, sa faci ceea ce e mai bine pentru tine. Iar eu asta am simtit acum- nevoia unui nou inceput, nevoia de a mă redescoperi, de a-mi demonstra mie niște lucruri și de a face loc altor visuri”, a mai spus în mesaj.

„Viața le va așeza pe toate în asa fel încât să ne revedem curând”

Ioana le-a mulțumit colegilor cu care nu exclude însă colaborări viitoare.

„Nu pot trece la capitolul următor, fără a-mi lua rămas bun de la voi, cârcotașii mei dragi. Pentru tot ce am trăit în acesti 15 ani vă sunt recunoscătoare vouă, celor de acasă. M-ati primit cu căldură si m-ati făcut să mă simt susținută si apreciată. Vă mulțumesc pentru tot și înainte să ne întristăm, vă promit că acesta nu este un mesaj de adio. Sunt sigură că viata le va așeza pe toate în asa fel încât să ne revedem curând, cu forțe proaspete si alte proiecte minunate. Până atunci...o să îmi fie dor!”, a mărturisit vedeta.