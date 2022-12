Gwen Stefani nu mai arată ca ea însăși. Fanii, alarmați de „noua față” a vedetei: „Ce și-a făcut?” FOTO

Gwen Stefani a stârnit noi îngrijorări legate de operațiile estetice, după ce fanii au comentat pe rețelele de socializare despre ultimele apariții pe scenă ale vedetei, înfățișarea ei fiind „de nerecunoscut”.

Antrenoarea The Voice, în vârstă de 53 de ani, a urcat pe scenă pentru a interpreta „Santa Claus is Comin' to Town” la începutul show-ului spectaculos de aprindere a bradului de Crăciun de la centrul Rockefeller din New York, miercuri, 30 noiembrie, precum și „Under the Christmas Lights” și apoi un duet al piesei „You Make It Feel Like Christmas" cu soțul Blake Shelton, notează shefinds.com.

Și, deși a uimit mulțimea cu vocea sa și a arătat incredibil în ținutele sale de inspirație festivă, completate de bucle mari și aerul vechiului Hollywood, fanii ei au fost distrași de fața ei atunci când camera a făcut zoom pentru prim-planuri.

Cântăreața de la „Just A Girl” avea un ruj roșu care evidenția și mai mult buza umflată, semn că ar fi avut operații estetice proaspete, având în vedere cât de mult au implorat-o fanii să înceteze cu operațiile de mărire a buzelor.

Dar nu doar buzele supradimensionate ale doamnei Blake Shelton păreau să atragă multă atenție, deoarece obrajii ei arătau mai suspecți ca niciodată, sugerând că și ea ar fi putut avea operații estetice proaspete în acea zonă.

Comentariile fanilor

„Nu știu ce și-a făcut Gwen Stefani la față, dar este alarmant", a scris un fan pe Twitter după spectacol, în timp ce altul a adăugat pur și simplu: „Săraca față a lui Gwen Stefani”.

„Ce și-a făcut Gwen Stefani la față? Nu am recunoscut-o!”, a exclamat un alt fan, urmat de mai multe emoticoane șocate.

„Gwen Stefani are o nouă față și o nouă voce?”, a glumit un alt fan pe Twitter.

„Am fost tristă de moartea feței perfecte a lui Gwen Stefani”, a comentat un alt fan. „În timp ce urmăream ceremonia de aprindere a bradului, am încercat să-mi amintesc fața originală a lui Gwen Stefani”, a spus un altul.

Chiar luna trecută, Gwen a postat un selfie pe Instagram, pe 23 noiembrie, în care au apărut o mulțime de comentarii din partea fanilor cu privire la aspectul ei - în special la buze.

„Îmi plăceau mai mult buzele tale originale”, a comentat un fan, în timp ce altul a întrebat: „Ți-ai făcut o operație la buze?”.

„Am crescut ascultând-o în anii '80 și '90, serios, habar nu aveam cine este. Atât de trist”, a scris altul.