Gina Lollobrigida și-a fracturat femurul. Actrița va fi operată, în pofida riscurilor care pot apărea din cauza vârstei înaintate

Gina Lollobrigida (95 de ani) şi-a rupt femurul în urma unei căzături la domiciliu şi are nevoie de operaţie, au anunţat agenţia de presă ANSA şi cotidianul La Repubblica, citându-l pe avocatul actriţei.

Vedeta, în vârstă de 95 de ani, va fi operată la un spital din Roma, în pofida vârstei sale înaintate şi a problemelor cardiace.Lollobrigida este una dintre cele mai cunoscute actriţe din Italia în anii '50 şi '60, fiind descrisă chiar drept "cea mai frumoasă femeie din lume". Cariera ei cinematografică a atins apogeul în anii 1950, cu cele mai faimoase filme ale ei, între care "Beat the Devil" (1952) şi "The Hunchback of Notre Dame" (1956).

Ea a apărut în filme alături de mari vedete de la Hollywood.După cariera sa în faţa camerei de filmat, Lollobrigida s-a dedicat fotografiei şi sculpturii. În ultimii ani, vedeta s-a aflat în centrul unei dispute de familie, iar un judecător i-a atribuit un tutore. În pofida acestor piedici, Lollobrigida candidează pentru Parlament la următoarele alegeri legislative.

Italia va alege un nou parlament pe 25 septembrie după căderea guvernului de uniune naţională condus de Mario Draghi la sfârşitul lunii iulie.

Vedeta candidează din partea partidului radical de protest Italia Suverană şi Populară (ISP), care doreşte, printre altele, ca Italia să părăsească Uniunea Europeană, moneda euro şi alianţa militară NATO.