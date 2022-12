Georgia Holt, mama cântăreței Cher, a murit la vârsta de 96 de ani

Cântăreaţa şi actriţa Georgia Holt, mama cântăreţei Cher, a murit la vârsta de 96 de ani, relatează revista americană Variety.

Cher a anunțat decesul mamei sale printr-o postare publicată pe Twitter în noaptea de sâmbătă spre duminică. Pentru moment nu sunt cunoscute alte amănunte și nici cauza decesului.

În luna septembrie, Georgia Holt a fost spitalizată din pricina unei pneumonii, într-o perioadă în care starea ei de sănătate era afectată şi de câteva afecţiuni recurente.

Cher a anunțat, vineri, 9 septembrie, că mama sa a fost tratată de medici și externată după câteva zile, scrie Agerpres.

Holt a fost cântăreaţă, textieră, actriţă şi model, și a devenit cunoscută la nivel internaţional datorită rolurilor interpretate în serialele TV „The Adventures of Ozzie and Harriet", „I Love Lucy" şi „Jane Wyman Presents the Fireside Theater". În plus, a jucat şi în câteva filme, precum „A Life of Her Own", „Watch the Birdie", „Grounds for Marriage" şi „Father's Little Dividend".

În anii 1980, a înregistrat albumul country „Honky Tonk Woman", care a fost relansat ulterior în anul 2012 şi a inclus un duet cu Cher, denumit „I'm Just Your Yesterday".

Georgia Holt a fost şi protagonista unui documentar ce i-a fost dedicat de postul Lifetime în anul 2013 şi care s-a numit „Dear Mom, Love Cher".

Născută cu numele Jackie Jean Crouch pe 9 iunie 1926 în oraşul Kensett din statul Arkansas, Georgia Holt a fost căsătorită şi divorţată de şase ori şi a rămas într-o relaţie cu Craig Spencer din anul 1976 până la decesul ei din weekendul trecut.

Artista şi tatăl cântăreţei Cher, John Paul Sarkisian, au fost căsătoriţi din 1946 până în 1947, s-au recăsătorit în 1965 şi au divorţat din nou în 1966.

Holt a avut două fiice: Cher şi Georganne LaPiere.