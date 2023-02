George Ivașcu împlinește 55 de ani. Ce spune despre Pelicanu, personajul mafiot pe care îl joacă: „Foarte pitoresc!”

Actorul George Ivaşcu împlinește astăzi 55 de ani. Actorul a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală în 1993. Recent, românii l-au urmărit la Pro TV, în serialul „Clanul”, unde joacă rolul lui Pelicanu.

Într-un interviu exclusiv pentru PRO TV PLUS, actorul a mărturisit că noul rol a reprezentat o provocare.

„Personajul meu, Pelicanu, care e locotenentul Clanului, a lui Bebe Măcelarul, și care face echipă cu Iulică (Codin Maticiuc)... are un limbaj foarte pitoresc și colorat , (...) este foarte ludic”.

George Ivașcu a vorbit și despre atmosfera de la filmări, menționând că între actori este o perfectă chimie.

„În pauze râdem foarte mult împreună. Au un tonus foarte bun și, cu toate că zilele de filmare pot fi chiar foarte lungi, ce ne ține împreună e tocmai acest umor și acest spirit de colegialitate și mai ales această miză a serialului, povestea de care suntem îndrăgostiți cu toții”.

George Ivașcu este, totodată, şi conferenţiar universitar doctor în cadrul UNATC În 2007 a pus bazele Teatrului Metropolis din Bucureşti. George Ivașcu este un promotor al tinerei generaţii şi totodată un convins activist în ceea ce priveşte păstrarea memoriei artiştilor consacraţi din industrie. În acest sens a şi înfiinţat proiectul Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului.

Iubește aceeași femeie de 3 decenii

În plan personal, George Ivașcu are o căsnicie fericită și iubește aceeași femeie de aproape 3 decenii. Este vorba despre regizoarea Alice Barb. La opt ani după ce au divorțat și s-au recăsătorit, Alice a vorbit despre partenerul ei.

„Noi reușim să mergem mai departe și pentru faptul că atunci când, spre exemplu, avem probleme, nu ne mai certăm. Pur și simple se duce fiecare în camera lui și stăm până ne trece. Și atunci nu ne spunem vorbe urâte pentru că peste ele e foarte greu să trecem, nu gândim urât, nu facem nimic ce n-ar mai putea să ierte partenerul. Așteptăm să treacă și când ne-a trecut, ne reîntâlnim și mergem mai departe știind că și greutățile fac parte din viață și dau farmec momentelor de fericire, altfel n-am avea cu ce să le comparăm", a spus Alice Barb.

Despre soția sa, George Ivașcu a povestit într-un interviu pentru Adevărul, mărturisind că atunci când a văzut-o prima dată a știut că ea este aleasa.

"A început(n.r: relația) cu amândoi bătând la uşa Institutului (de Artă Teatrală şi Cinematografică, n.r.). Eram doi tineri care ne doream să devenim actori, să dăm la teatru, ne-am întâlnit într-o trupă de amatori. Am descoperit multe lucruri comune, mai ales că suntem şi în aceeaşi zodie, suntem iată apropiaţi şi ca zile de naştere. Dar ce-mi amintesc şi am tot spus povestea asta pentru că mi se pare foarte frumoasă şi am spus-o, dar în continuare, pot să par desuet, pot să par sentimental, pot să par dulceag, dar am s-o spun. În seara când am condus-o pentru prima oară acasă, în speranţa că va deveni iubita mea, era întuneric, a călcat într-o baltă, ploua, şi după aceea am dansat în toate bălţile pe care le întâlneam şi cântam "Singing in the Rain". În continuare ce ne leagă este poate această dimensiune a unei poezii, a unei arte pe care încercăm să o cultivăm continuu între noi", a povestit actorul.