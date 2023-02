Femeia care i-a luat virginitatea prințului Harry face dezvăluiri: „A fost pasional și plin de scântei” VIDEO

O fostă angajată a grajdurilor regale a dezvăluit că ea este femeia care i-a luat virginitatea prințului Harry pe un câmp din spatele unui bar aglomerat.

Sasha Walpole, în vârstă de 40 de ani, a declarat duminică pentru tabloidul The Sun că ea și Harry au avut o partidă pasională de amor de cinci minute, în timp ce gărzile regelui îl căutau într-un Ford Fiesta albastru.

Mama a doi copii a spus despre aventura lor din iulie 2001 că „a fost literalmente ceva pe repede înainte între doi prieteni”. Walpole a recunoscut că sexul a fost alimentat de zece pahare de tequila, Baileys și sambuca.

Prințul Harry — care la 38 de ani este cu doar doi ani mai tânăr decât Sasha — a dezvăluit în cartea Spare că a făcut sex pentru prima dată cu o fată mai în vârstă. El a scris că avea 17 ani.

„Îi plăceau caii, destul de mult și m-a tratat nu foarte diferit de un armăsar tânăr. O plimbare rapidă, după care m-a plesnit peste fund. S-a întâmplat pe un câmp cu iarbă din spatele unui pub aglomerat”, a scris Harry.

Sasha Walpole a spus: „Eu sunt femeia care i-a luat virginitatea lui Harry. Sexul a fost pasional și plin de scântei întocmai pentru că nu ar fi trebuit să o facem. Un lucru a dus rapid la altul și am ajuns pe podea.”

Cum s-a întâmplat

Întâlnirea a avut loc pe o pajiște din spatele parcării barului Vine Tree Inn din Norton, Wiltshire, în iulie 2001. La acea vreme, Harry avea doar 16 ani — cu un an mai tânăr decât susține autobiografia sa.

Prințul Harry și Sasha se cunoșteau de pe vremea când ea lucra ca grăjdar la Highgrove, reședința de la țară a regelui Charles. Cei doi au făcut sex după ce au plecat de la o petrecere organizată la un bar pentru a marca cea de-a 19-a aniversare a fetei.

Sasha a spus: „Am ieșit afară și am urcat amândoi pe un gard de trei bare până la câmp. Eram destul de beți în acel moment. I-am dat lui Harry o țigară. Am aprins-o pe a mea și apoi pe a lui. Ne-am terminat țigările - Marlboro Lights - și pur și simplu s-a întâmplat. A început să mă sărute. Purta boxeri. Nu a fost nicio discuție, niciun cuvânt. A fost emoționant că se întâmpla. A fost emoționant că se întâmpla așa cum s-a întâmplat. Am fost plecați timp de 15 minute, dar sexul a durat aproximativ cinci minute.”

Aceasta susține că nu și-au propus să facă asta. „El era tânăr. Fusesem pur și simplu prieteni și a fost un pic obraznic, în sensul că nu ar fi trebuit să se întâmple. Îmi amintesc că purtam pantaloni negri de la New Look cu un top negru ajustat și cizme de piele neagră, precum și o curea largă multicoloră cu un model la spate. Când m-am întors la pub, nu mai aveam cureaua.”

„A fost doar un moment de pasiune, spontan, sălbatic, incitant. Evident că mi-a plăcut. Nu-mi amintesc să dacă ne-am sărutăm după aceea. Ne-am gândit că trebuie să mergem în direcții separate înapoi la pub”, rememorează Walpole.

Ea a spus că, după „distracția” lor, nu s-au mai văzut și nu au mai avut ocazia să-și vorbească.

Era prietenul meu

„Nu era Prințul Harry pentru mine. A fost Harry, prietenul meu — și ceva care a scăpat puțin de sub control. S-a întâmplat ca el să fie prinț.”, a mai spus femeia pentru The Sun.

Sasha a fost de acord să vorbească cu The Sun după ce a fost șocată de dezvăluirile făcute de Harry în Spare, carte care s-a vândut până acum în 3,2 milioane de exemplare în întreaga lume.

Sasha a spus: „Nimeni nu m-a avertizat că noaptea va fi inclusă în carte - iar Harry, sau oamenii lui, ar fi putut să mă găsească pentru a-mi spune dacă ar fi vrut să facă acest lucru.