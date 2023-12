Eugenia Șerban, nevoită să ceară un ordin de protecție împotriva fiului său, Lorand

Eugenia Șerban a ajuns să ceară în instanță ordin de protecție împotriva fiului ei, Lorans, după ce acesta a devenit agresiv cu ea și i-ar fi vândut bijuterii și alte bunuri de valoare, notează Antena3.

În urmă cu un an, Lorans Bataineh, în vârstă de 30 de ani, a fost cercetat de DIICOT pentru deținere de droguri. Tot atunci, Eugenia Șerban, care s-a luptat cu cancerul, ar fi apelat la ajutorul instanței, după ce Lorans ar fi devenit agresiv cu cea care i-a dat viață.

De asemenea, el ar fi vândut bijuterii și alte bunuri de valoare de-ale mamei sale. Astfel, judecătorii i-au interzis tânărului să se apropie de mama lui. Nu are voie să aibă niciun fel de contact cu cea care i-a dat viață, nici măcar telefonic, iar dacă încalcă ordinul de protecție emis pe o perioadă de 12 luni riscă să ajungă după gratii.

Înainte de acest incident, Eugenia Șerban spunea că ea și fiul ei au o relație apropiată și că se înțeleg extrem de bine.

„Noi am avut o relație extraordinară dintotdeauna pentru că am crescut împreună. L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut. Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani, și atunci am crescut împreună. (…) Ne vedem destul de des pentru că stă destul de aproape”, spunea actrița, în urmă cu doi ani, potrivit Gândul.