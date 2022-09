Elton John, dezvăluiri spectaculoase despre Regina Elisabeta a II-a

Faimosul muzician britanic, Sir Elton John „A Candle In The Wind i-a adus un omagiu Reginei Elisabeta a II-a în felul său caracteristic.

Elton John a scris luni într-o postare pe pagina sa de Instagram, în cursul zilei de ieri despre medalia pe care acesta a primit-o de la Majestatea Sa.

Acesta a mărturisit și că cea mai dragă amintire cu regina este una personală.

„Momentele petrecute în privat, în spatele camerelor de filmat, sunt cele pe care le prețuiesc cel mai mult. Cum am dansat noi pe «Rock Around the Clock» la Castelul Windsor și cum am descoperit inteligența Majestății Sale, căldura ei și simțul umorului”, a declarat Elton John.

CONTINUĂ CĂ CITEȘTI PE CLICK.RO.