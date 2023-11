Delia Matache, noi declarații despre decizia de a nu avea copii: „Este un stres de care nu scapi toată viața”

Invitată la un podcast realizat de omul de radio Răzvan Exarhu, Delia Matache a făcut noi declarații controversate despre refuzul de a-și asuma rolul de mama.

În urmă cu un an, Delia a fost întrebată de fanii săi, pe rețelele de socializare, dacă vrea sau nu copii. Într-un moment de sinceritate, ea le-a răspuns acestora, le-a spus că nu își dorește copii. Ulterior a fost criticată, mulți au spus că ea e un model în carieră și în viața privată, având o căsnicie frumoasă alături de Răzvan Munteanu, și că nu trebuia să facă astfel de declarații.

Invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Delia a vorbit și despre curiozitatea oamenilor în ceea ce privește decizia ei de a deveni sau nu mamă.

„Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: «Nu vreau să fac copii». Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red.: în timpul unui LIVE pe TikTok)”, a explicat Delia, conform unica.ro.

Artista susține că o astfel de situație ar reprezenta „un stres de care nu scapi toată viața”.

„Mama mi-a zis recent: «Foarte bine! Ai avut dreptate. Mai bine așa, stai fără stres. Faci ce vrei tu». Uite-mă ce bine sunt”, a mărturisit artista.

Ea a explicat, de asemenea, că este de părere că un copil este o responsabilitate enormă pe care o ai tot restul vieții, ceea ce o panichează teribil.

„Eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare, enormă, pe umeri. Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet. Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată, decât când mori. Chestia asta mă panichează”, a mai explicat ea, adăugând: „În continuare cred că nu vreau să am copii. N-am încurajat oamenii (n.red.: să nu facă, la rândul lor, copii). Mi s-a spus că greșesc pentru că sunt un model și dacă eu zic să nu facă copii, oamenii chiar n-o să mai facă și o să fim mai puțini. Cum ar fi să fie așa? N-am zis niciodată asta, faceți”, a spus cântăreața.