Dana Săvuică, prima româncă ce a apărut în Playboy, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care tatăl său i-a dat acordul să pozeze, deși anterior îi interzisese să devină actriță.

În 1999, Dana Săvuică a devenit prima româncă publică ce apărea pe coperta revistei Playboy. Decizia a fost un moment definitoriu pentru cariera ei, dar și o mișcare curajoasă într-o societate care abia ieșise din conservatorismul post-comunist, relatează Click!.

Vedeta, deja cunoscută în televiziune și modă, a acceptat provocarea, dar nu fără a cere, mai întâi, acordul familiei: „Ai mei n-au văzut că am pozat, eu am luat acceptul lor ca să pozez. Dacă tatăl meu spunea nu, n-aș fi făcut asta niciodată”.

Tatăl ei nu o lăsase să devină actriță

La momentul respectiv, avea 29 de ani, era deja căsătorită și mamă a unui copil. Cu o carieră solidă în modeling și televiziune, Dana era deja un nume cunoscut: „Eram prezentator la TVR, mă lua Zina Dumitrescu peste tot, am fost model. Anul 1993 a fost pentru mine Top Of The Top.”

Când a primit propunerea de la Playboy, Dana simțea că e momentul să se retragă din modelling. A vrut să încheie în forță și a cerut sfatul tatălui său, George Săvuică, ambasador în Filipine sau Malaezia: „Mi-au zis de Playboy, l-am sunat pe tata. Mi-a zis un lucru care m-a uns pe suflet: «Știi când ai vrut să fii actriță, eu te-am oprit». Tata se gândea să îmi fie bine, ca eu să evadez cumva. Actriță nu am fost din cele mai bune motive ale părinților mei și, totuși, am devenit manechin”, a povestit Dana Săvuică, în podcastul lui Jorge.

Faptul că familia i-a oferit încredere a fost esențial pentru Dana Săvuică. A simțit că, pentru prima oară, nu mai este „fata lui tata”: „I-am dovedit tatălui meu că sunt inteligentă, că pot să fac lucrurile cu eleganță, că nimeni nu m-a arătat cu degetul. A avut încredere în mine. M-am simțit și eu pentru prima oară că nu mai sunt fata lui tata”.

Contract negociat „la sânge” și un titlu simbolic

Apariția în Playboy nu a fost o decizie luată la întâmplare. Dana a negociat cu atenție fiecare detaliu și a dorit să păstreze controlul asupra imaginii sale: „Mi-am negociat contractul la sânge, am vrut să pozez cum am vrut eu. Revista aparținea PRO TV, condus de Adrian Sârbu, și a fost așa un boom. Așa s-a numit și titlul – «Model fără haine» – căci era despre retragerea mea din modelling”.

Acum, privind în urmă, Dana Săvuică se declară mândră că a fost prima româncă în Playboy și că a reușit să transforme un moment curajos într-un act de emancipare personală și profesională: „Interviul a fost foarte bine scris și așa am băgat numele meu în analele showbiz-ului românesc. După 100 de ani poate se întreabă cineva: cine a fost, mă, prima româncă din Playboy? A fost una Dana Săvuică, știi?”.