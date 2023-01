De ce Gina Lollobrigida nu a vorbit cu fiul ei aproape 20 de ani

Regretata actriţă italiană a avut o relaţie complicată cu unicul său fiu, pe care l-a suspectat, la un moment dat, de complot împotriva ei.

Gina Lollobrigida a încetat din viață luni, 16 ianuarie 2023, la vârsta de 95 de ani, lăsând în urmă mulți fani și apropiați, dar şi pe singurul ei fiu, Milko Skofic Jr. (născut din fosta ei poveste de dragoste cu Milko Skofic) și pe nepotul ei, Dimitri Skofic.

Relația dintre Gina Lollobrigida și unicul ei copil, Milko Skofic Jr., nu a fost întotdeauna una liniștită. Nu și-au vorbit vreme de două decenii, dar în cele din urmă s-au împăcat.

Într-un interviu acordat publicației "France Dimanche", actrița italiană a explicat de ce a fost în dezacord cu Milko şi de ce a trebuit să treacă atâta timp înainte de a se împăca cu el. "Milko nu acceptase divorțul meu în 1973, după douăzeci și patru de ani de căsnicie, cu doctorul Skofic. Încetul cu încetul, s-a distanțat de mine", a declarat actrița italiană în urmă cu câțiva ani pentru reputata publicaţie franceză. "Iar când s-a căsătorit cu o jurnalistă, Maria Grazia, în 1990, am fost profund rănită când am auzit vestea în ziare. Așa că am refuzat să particip la ceremonie. Dar astăzi, pagina a fost întoarsă. Mă înțeleg de minune cu fiul meu, cu nora mea și cu adorabilul lor micuț, Dimitri. Are 9 ani, iar astăzi este marea dragoste a vieții mele", a continuat Gina Lollobrigida.

Scandalul în care a fost târâtă Gina Lollobrigida

Deşi declaraţia ei din "France Dimanche" pare să clarifice în mod elegant totul, starul cinematografiei italiene a mai avut un episod tulburător cu fiul său, care a cerut unei instanţe de judecată să-i numească un tutore fără de care să nu poate lua decizii financiare, Gina Lollobrigida nemaifiind în deplinătatea facultăţilor sale mintale, potrivit afirmaţiilor lui Miko Skofic Jr. În realitate, mărul discordiei l-a reprezentat tânărul asistent al Ginei, Andrea Piazolla, pe care familia actriţei îl bănuia că ar fi influenţat-o negativ şi ar fi manipulat-o să-şi cheltuie haotic averea.

"Nu am făcut nimic rău. La vârsta mea, ar trebui să am puţină linişte. Dar nu am. Sunt obosită. Ar trebui să fiu lăsată să mor în pace", spunea actriţa în 2014, care luase în calcul chiar să-şi dezmoştenească fiul, pe care-l considera autorul unui complot pus la cale pentru a pune mâna pe averea ei.

Mai târziu, ea a realizat că Millko avea dreptate în privinţa asistentului său, care ajunsese din şofer managerul său şi a utilizat conturile bancare ale actriţei pentru mai multe transferuri în valoare de mii de euro pe numele părinţilor lui. Ba chiar şi-a trecut şi un Ferarri pe numele său! Ulterior, actriţa l-a acţionat în judecată pentru că a profitat de ea.

O avere considerabilă

Născută într-o familie modestă din Abruzzo, Italia, la 4 iulie 1927, Gina Lollobrigida a împărțit ecranul cu nume mari precum Frank Sinatra, Sean Connery, Marcello Mastroianni, Burt Lancaster și Humphrey Bogart. Regretata actriță este considerată una dintre cele trei legende ale cinematografiei italiene, alături de Sophia Loren şi Claudia Cardinale. În anii 1950 şi 1960, ea a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume.

Dacă la momentul scandalului cu fiul său, Gina Lolobrigida avea o avere de 51 de milioane de dolari, aceasta a scăzut la 45 de milioane de dolari, la momentul morţii sale.

