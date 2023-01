A murit Gina Lollobrigida. Actriţa italiană s-a iubit cu Fidel Castro

Actriţa italiană Gina Lollobrigida a murit la vârsta de 95 de ani, a raportat luni agenţia de presă ANSA, citată de Reuters.

Gina Lollobrigida a dobândit celebritatea în anii 1950, devenind un sex-simbol din regiunea mediteraneeană, potrivit Agerpres.

„Cea mai frumoasă femeie din lume”

În septembrie 2022, vedeta şi-a rupt femurul în urma unei căzături la domiciliu şi a avut nevoie de operaţie. A fost supusă unei intervenții într-un spital din Roma, în pofida vârstei sale înaintate şi a problemelor cardiace.

Gina Lollobrigida este una dintre cele mai cunoscute actriţe din Italia în anii '50 şi '60, fiind descrisă chiar drept „cea mai frumoasă femeie din lume".

Apogeul cariera ei cinematografice a fost în anii 1950, cu cele mai faimoase filme ale ei, între care "Beat the Devil" (1952) şi "The Hunchback of Notre Dame" (1956).

Ea a apărut în filme alături de mari vedete de la Hollywood. După cariera sa în faţa camerei de filmat, Lollobrigida s-a dedicat fotografiei şi sculpturii. În ultimii ani, vedeta s-a aflat în centrul unei dispute de familie, iar un judecător i-a atribuit un tutore. În pofida acestor piedici, Lollobrigida și-a anunțat candidatura pentru Parlament la alegerile legislative din septembrie.

S-a iubit cu Fidel Castro

Lollobrigida a avut o relaţie de dragoste cu Fidel Castro.

„Am petrecut 12 zile împreună. Nu m-a interesat deloc ca lider politic, ci doar ca bărbat. Şi-a dat şi el seama că nu m-am dus până la el ca să îl atac, aşa că m-a acceptat…”, a declarat diva italiană într-un interviu rar.

S-a întâmplat când a mers în Cuba, în calitate de fotograf, în anii ’70, atunci când cariera ei cinematografică o luase pe o pantă descendentă.

Nu a vrut niciodată să ofere prea multe amănunte despre relaţia ei cu Fidel Castro, însă, într-un interviu oferit revistei italiene Gente în septembrie 1974, starul cinematografic a vorbit cu nesaţ despre subiectul fierbinte.

“Când mi-a venit ideea unui fotoreportaj cu Fidel Castro m-am gândit dacă nu cumva realizarea lui ar fi şi periculoasă. Ştiam că era apărat nonstop de oameni înarmaţi, dar asta m-a şi fascinat deopotrivă. Castro nu mai fusese fotografiat şi intervievat de nimeni de ceva timp în acea perioadă”, povestea povestească frumoasa actriţă.