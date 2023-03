De ce a refuzat Pepe să participe la „Survivor” și „America Express”. A dat cu piciorul la bani mulți

Artistul român a avut propuneri avantajoase să participe la cele două show-uri televizate, dar a decis să le decline.

Cântărețul Pepe este un obișnuit al publicului din România, cu numeroase apariții televizate, lucru care îi place foarte mult.

Cu toate acestea, el a refuzat să participe la două dintre cele mai urmărite show-uri tv, foarte avantajoase pentru el și din punct de vedere financiar. Nu ar fi prima dată când refuză, pentru că în trecut a procedat la fel cu show-ul „Exatlon”.

El a dezvăluit pentru Cancan motivele refuzului său categoric, Pepe declarându-se un familist convins.

„Eu nu pot pleca mai mult de o săptămână. Nici la nea Marin nu prea m-am dus. Nu am doar un copil, ci trei, sunt întreținător de familie. Fetele stau la mine, le duc la școală. În plus, am multe concerte semnate pentru o perioadă lungă. Încă de când au apărut aceste show-uri mi s-a tot propus, începând cu Exatlon… Dar e exclus, nu am cum să merg, chiar dacă mi-aș dori. Nu rezist să stau două luni fără copiii mei. Nicio sumă de bani din lume nu merită asemenea sacrificiu”, a spus artistul.

Potrivit Cancan, Pepe ar fi urmat să primească 5.000 de euro pe săptămână dacă participa la ”Survivor”, dar a declinat invitația.

Cântărețul are două fetițe din căsnicia cu Raluca Pastramă, de care a divorțat în 2020 și un băiețel de opt luni cu actuala soție, Yasmine Ody.