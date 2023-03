Daniel Craig împlinește 55 de ani. Cum și-a încheiat experiența cu „007”: „Să-mi omorâm personajul și să găsim alt Bond”

Actorul britanic Daniel Craig, care a jucat de cinci ori rolul agentului MI 6 James Bond, împlinește joi 55 de ani. Fanii încă nu și-au revenit după ce a renunțat la rolul „007”.

Actorul care a jucat rolul James Bond începând cu anul 2006 este, de doi ani, titularul unei stele pe Hollywood Walk of Fame, pe care a primit-o într-un moment în care cel mai recent film din seria Bond, „No Time To Die” stabilea deja un record de încasări pe marile ecrane în Marea Britanie şi Irlanda, dar încă nu avusese premiera peste ocean.

Este filmul în care James Bond moare, spre dezamăgirea fanilor. Într-un interviu pentru Los Angeles Times, Daniel Craig spune că acest lucru a fost necesar.

„Au fost două motive. Am făcut-o pentru mine, dar și pentru franciză. Era nevoie de o resetare. Deci hai să-mi omorâm personajul și să găsim un alt Bond, o altă poveste. Începeți (cu un personaj – n.r.) de 23, 25, 30 de ani (...). Celălalt motiv a fost ca eu să pot merge mai departe. Nu vreau să mă întorc“, a explicat actorul.

Dar Craig mai avusese de gând și anterior să părăsească franciza după „Spectre“ (2015), când a terminat filmul cu un picior rupt, însă producătorii francizei, Barbara Broccoli și Michel G. Wilson, l-au convins să joace și în cel de-al cincilea său film din seria James Bond: „No Time to Die“, care a și încheiat aventura sa în rolul agentului MI 6.

Cariera lui Daniel Craig

Darl Craig (Daniel Wroughton Craig) nu este sinonim doar cu James Bond. Cariera sa este una impresionantă.

Actorul - care s-a născut pe 2 martie 1968, în Chester, Anglia, Regatul Unit și crescut Liverpool, pentru ca apoi să se mute la Londra unde și-a și conturat drumul spre actorie la National Youth Theatre, absolvind, Guildhall School of Music and Drama - a debutat în cu The Power of One în 1992

A jucat ulterior în filme ca Lara Croft, interpretându-l pe Tomb Raider alături de Angelina Jolie (2001) sau în Road to Perdition (2002), alături de Tom Hanks.

A avut roluri principale în Sylvia (2003), The Mother (2003) și Enduring Love (2004). În 2005, Craig a interpretat rolul unui agent evreu în controversatul thriller regizat de Steven Spielberg, Munich.

Ziarul News of the World scria, în octombrie 2005, că Daniel Craig ar avea o aventură cu Sienna Miller, partenera sa din Layer Cake (2005). La scurt timp însă, acrtița s-a logodit cu Jude Law. În anul debutului în rolul lui James Bond din Casino Royale (2006), Daniel Craig a interpretat rolul malefic din I, Lucifer, ecranizare a romanului bestseller a lui Glen Duncan.





În 2011 s-a căsătorit cu frumoasa actriță Rachel Weisz.

Din 23 decembrie 2022, fanii l-au văzut pe Daniel Craig pe Netflix, în „Glass Onion: A Knives Out Mystery”, în rolul lui Blanc, care revine pentru a dezlega misterul unei noi povești polițiste semnate de regizorul Rian Johnson. Detectivul pe care-l interpretează apare în mijlocul unei luxoase proprietăți private aflate pe o insulă din Grecia, fără să știe cum și de ce a ajuns acolo.