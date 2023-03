2 martie: Actorul Daniel Craig împlinește 55 de ani. Actrița Emilia Popescu împlinește 57

Actorul Daniel Craig și-a câștigat faima internațională interpretându-l pe agentul secret James Bond în cinci episoade din seria de filme, de la Casino Royale (2006) până la No Time to Die.

1903 -S-a deschis primul hotel pentru femei

În oraşul New York, a fost deschis primul hotel exclusiv pentru femei, Martha Washington Hotel.

1929 - S-a născut pictorul Constantin Blendea (m. 22 ian. 2012)

A avut o activitate bogată nu doar ca pictor, ci şi ca restaurator şi profesor: a fost expert restaurator la Muzeul Naţional de Artă al României şi profesor universitar la secţiile Artă Monumentală şi Pictură ale Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti.

1958 - Sir Vivian Ernest Fuchs realizează prima traversare a Antarcticii

Geologul şi exploratorul britanic Sir Vivian Ernest Fuchs a terminat prima traversare a Antarcticii, trecând prin Polul Sud. (n. 11 febr. 1908 - m. 11 nov. 1999).

1966 - S-a născut actriţa de teatru și film Emilia Popescu.

A debutat în Moromeții, unde a interpretat rolul Ilincăi. A jucat un rol important în piesa „Străini în noapte” în regia lui Radu Beligan.

1968 - S-a născut actorul şi producătorul Daniel Craig

Daniel Craig este cunoscut pentru interpretarea lui James Bond, în filmele „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace” (2008), „Skyfall” (2012), „Spectre” (2015) şi „No Time to Die” (2021).

Și-a câștigat faima internațională interpretându-l pe agentul secret James Bond în cinci episoade din seria de filme, de la Casino Royale (2006) până la No Time to Die.

1973 - Începutul retragerii trupelor americane din Vietnam

Retragerea trupelor are loc ca urmare a încheierii la Paris, la 28 ianuarie, a Acordului de armistiţiu între R.D. Vietnam, guvernul revoluţionar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Statele Unite ale Americii şi administraţia de la Saigon. Documentul stipula încetarea focului şi preconiza reunificarea Vietnamului, dreptul la autodeterminare al populaţiei din Vietnamul de Sud. (50 de ani)

1978 - Primul astronaut ceh care a zburat în spaţiu

Astronautul ceh Vladimir Remek a zburat la bordul navetei Soyuz 28, devenind primul astronaut ceh care a zburat în spațiu.

1989 - Liviu Cornel Babeş şi-a dat foc pe pârtia de schi „Bradul” din Poiana Braşov

Gestul lui a fost un semn de protest faţă de regimul comunist. În urma autoincendierii, a murit la spital după câteva ore. A fost declarat erou naţional în 2007.

1993 - România aderă la Convenția europeană pentru adopția de copii

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru aderarea României la Convenţia europeană privind adopţia de copii (încheiată la Strasbourg la 27 apr. 1967).

1998 - Filmul „Titanic”. care ajunge cel mai vândut film

Filmul american „Titanic” a devenit primul film ale cărui încasări au atins un miliard de dolari.

2013 - Scrimera română Ana Maria Brânză a câştigat Cupa Mondială la spadă

În sezonul 2012–2013 Brânză a urcat pe podium de șase ori din opt turnee la Cupa Mondiale, și cu două medalii de aur la Saint-Maur și la Havana.

2022 - Ministrul Afacerilor Externe găzduiește Consiliul Guvernator al CoD

Bogdan Aurescu a găzduit şi prezidat reuniunea de urgenţă a Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor (CoD) asupra situaţiei din Ucraina - Solidaritate în contextul războiului împotriva democraţiei (Solidarity in a time of War on Democracy), în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei Comunităţii Democraţiilor (2019-2022).