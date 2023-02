Cybill Shepherd, despre relația cu Elvis: „Era minunat în pat, dar a trebuit să-l învăț un lucru important”

Cybill Shepherd a declarat că este încă „bântuită” de perioada petrecută cu „frumosul și minunatul” Elvis Presley, după cum l-a numir ea. De asemenea, ăși amintește deseori de ce a trebuit să se îndepărteze de el.

Actrița, care are 73 de ani, este la fel de frumoasă și plină de viață ca atunci când l-a cunoscut pe Elvis, în urmă cu 50 de ani. Cybill Shepherd a devenit imediat o senzație după rolurile sale marcante din The Last Picture Show din 1971 și apoi din The Heartbreak Kid în anul următor. Când Regele a auzit că aceasta vizitează Memphis, i-a cerut o întâlnire, însă tânăra actriță avea doar 22 de ani, dar era deja foarte hotărâtă și a făcut imediat propria cerere în schimb.

„M-a invitat în oraș prin intermediul unui tip comun pe care îl cunoșteam și i-am spus: 'Nu, a spus că mă va suna el însuși!'. Așa că prietena mea cea mai bună, Jane, a ridicat telefonul și a spus: 'Doamne, e Elvis!'. Am stabilit să ne întâlnim la un mare teatru pe care îl închiria până la miezul nopții. L-am așteptat o veșnicie. Când în sfârșit a ajuns acolo, toți cei din rândul din dreapta mea s-au ridicat. Avea un fel de mafie din Memphis”, a spus actrița pentru Expres.co.uk.

A crezut că e prea bătrân pentru ea

Actrița a mărturisit că la vremea aceea credea că e prea bătrân pentru ea „La vremea respectivă, am crezut că era prea bătrân pentru mine - Beatles era muzica mea -, dar între noi a existat o chimie... Mirosea a săpun și dulce, ca zahărul și transpirația. Am simțit foarte mult pentru el”.

În 1998, ea a spus despre aventura lor: "A fost ceva mitic. Arăta grozav. Și mirosea grozav - chiar mirosea".

„Cineva mi-a pus o întrebare chiar zilele trecute: Era Elvis oarecum copilăros? Am răspuns: Ei bine, în cel mai bun sens - era genial, era amuzant, era cald la suflet”, i-a spus ea lui Larry King în 2000.

Mai recent, a fost întrebată despre viața lor sexuală. Elvis a fost celebru pentru că nu s-a culcat cu Priscilla ani de zile, până când s-au căsătorit, dar Cybill Shepherd a spus:

„Nu, nu, nu: Dacă îmi place un tip, nu voi aștepta 90 de zile. Noi nu am așteptat atât de mult. M-am dus la Graceland și am mâncat niște sandvișuri cu banane prăjite, iar în noaptea următoare m-am întors și nu l-am văzut pe tatăl lui și totul a fost în regulă...”,a mai dezvăluit actrița.

„Îi plăcea ca fetele să poarte chiloți albi, știți ce vreau să spun”, a mai spus ea, menționând că a refuzat să facă acest lucru.

A trebuit să-l învețe ceva important

De asemenea, a mai făcut referiri despre viața lui sexuală. Întrebată de prezentatorul american Andy Cohen dacă sexul cu Elvis Presley a fost bun, Shepherd a răspuns: „Oh, da! Minunat... Iubitor și grijuliu”, a spus ea. Cu toate acestea, într-un alt interviu, actrița a dezvăluit ce l-a învățat pe Rege în pat.

„Am început să ne întâlnim și el este un tip cu adevărat minunat, sexy, incredibil”. Apoi a făcut referire la un capitol din autobiografia ei, Cybill Disobedience, despre Elvis, care se intitulează: „White boys dont eat...”. Se pare că starul a fost reticent în a-i face sex oral și a adăugat: „A trebuit să-l învăț cum să o facă. Există lucruri mai rele pe care să înveți un bărbat să le facă!”, a mai dezvăluit Cybill Sepherd.

Din nefericire, dependența lui Elvis Presley de medicamentele eliberate pe bază de rețetă a pus capăt rapid relației.

„Mi-a plăcut foarte mult de el. Mi s-a părut că era foarte cald. Și unul dintre cei mai frumoși bărbați pe care i-am văzut vreodată. Pe măsură ce am petrecut mai mult timp cu el, mi-am dat seama că avea o dependență de droguri - iar pe mine nu m-au interesat niciodată drogurile deloc”, a mai spus ea.

Drogurile au pus capăt relației lor

Actrița a descris că Regele intra uneori în dormitor și leșina imediat sau îi lăsa droguri și bijuterii cu smaralde și diamante pe noptieră. „El spus: Uite drogurile tale. Am întrebat: Unde sunt ale tale?. El a spus: Le-am luat deja. Așa că le-am aruncat în toaletă și am lăsat bijuteriile acolo. Îmi cam doresc să le fi luat acum.... Am învățat foarte devreme să nu lași bărbații să-ți dea ceva de băut sau pastile de orice fel”, a mai spus ea în 2019.

Relația lor de scurtă durată s-a încheiat, dar Shepherd nu a uitat niciodată perioada petrecută împreună: „Am fost bântuită de Elvis în sensul că, atunci când l-am cunoscut, era foarte drăguț, dar era și foarte dependent de droguri... Poate că l-aș fi putut ajuta?”, se întreabă ea acum retoric.