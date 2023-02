Cu ce se ocupă fiul lui Florin Călinescu, după ce a studiat în Marea Britanie: „De mic am fost expus în lumea showbiz-ului”

Petru Călinescu, fiul îndrăgitului actor Florin Călinescu, a studiat în Marea Britanie actorie și muzică. Deși toată lumea s-ar fi așteptat ca băiatul să urmeze clea actoriei precum tatăl său, el a ales altceva. Totuși, fiul actorului nu s-a îndepărtat de scenă.

Petru Călinescu, fiul actorului Florin Călinescu, este foarte talentat ca și solist, compozitor dar și ca actor. Împreună cu Maximilian Muntean, ex Vocea României, face parte din trupa New Vegas Show cu care a susținut un concert pe 23 februarie în România.

La cei 37 de ani, Petru Călinescu, care a studiat muzica și actoria în Marea Britane, a fost invitat special la „Românii au talent”. „Nu am putut să particip, prin natura circumstanțelor evidente. Dar m-a bucurat să fiu, acolo, și m-a bucurat invitația. A fost un moment special pentru mine, să pot să fiu pe acea scenă. Din ce feedback am primit, la fel a fost și pentru public”, a spus el la Interviurile Click!.

„De mic am fost expus în lumea showbiz-ului”

El a vorbit despre cariera lui și pasiunea lui pentru muzică și cum de nu s-a făcut actor, ca părinții lui. „Pe mine mă cunosc, evident, mai puțini oameni decât îl cunosc pe tatăl meu, care este, de o viață întreagă, în televiziune. Și prin care am avut și eu acces spre lumea showbiz-ului și a artei, încă de mic. Părinții mei au fost actori. De mic, am fost expus în lumea asta, și mi-a plăcut și mie, și am ales să urmez un drum artistic”, a început el.

Despre motivul pentru care a îmbrățișat cariera în muzică și nu în actorie, el a explicat că va începe, de fapt, o carieră de „cântăreț-actor”.

„Eu am studiat, în Marea Britanie, și actorie, și muzică. Am început o colaborare, recent, cu Opera Comică pentru Copii. Prima din, sper, mai multe colaborări de acest fel, în direcție de musical. Pe 11 martie, avem premiera la musicalul <Heidi>, la Opera Comică. Și sper să construiesc și pe această colaborare”, a spus el. „Și simt că e momentul propice și în țara asta. Cumva, s-au mai dezvoltat lucrurile și în direcția asta. Pot să aplic ce am învățat prin străinătate”, a mai spus Petru Călinescu.

A început muzica de mic

Întrebat când și-a dat seama că vrea să facă muzică, el a răspuns că destul de tânăr. „Am început cu pianul clasic de foarte mic. Cred că eram în clasa I sau în clasa a II-a, nu mai țin minte, exact. Deci muzica a fost prima mea dragoste, pianul a fost prima mea dragoste. Pe urmă, în liceu, am început cu actoria. Și după ce mi s-a terminat schimbarea vocii, în liceu, mi-am dat seama că pot să și cânt. Cântatul a fost ultimul din ecuație”, a spus el.

Despre implicația părinților în cariera sa, Petru Călinescu a mai arătat că nu a fost nicioată forțat să facă ceva anume, dar meseria părinților l-a influențat.

„Am fost expus, de mic, într-o lume artistică. Niciodată, nu am fost forțat într-o direcție sau să mi se interzică ceva. Cu siguranță, faptul că am fost expus, de mic, la lumea asta, m-a făcut să îmi placă. Asta, indiscutabil. Și să aleg drumul ăsta mai departe.”

El a mai arătat că primul recital pe care l-a avut era tot la Sala Radio, acolo unde a avut concert pe 23 februarie.