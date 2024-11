Cum și-a îndeplinit polițistul Godină misiunea specială dată de soția sa. „I-am zis sa stea liniștită, oricum știam toate lucrurile astea”

Marian Godină a povestit cum a reușit să ducă la bun sfârșit o misiune specială cum mulți bărbați primesc de la soțiile lor, dar practica le dă mari bătăi de cap.

Georgiana, soția cunoscutului polițist, este la spital, unde a născut al doilea copil al familiei, pe micuța Irina. Între timp, Marian Godină a primit o misiune de nerefuzat: să se ocupe singur de cealaltă fetiță, Maria, cât timp Georgiana se află internată la spital. Misiunea, aparent simplă, i-a dat unele bătăi de cap polițistului, dar la final a fost dusă la îndeplinire cu un oarecare succes.

Misiune imposibilă

În stilul său caracteristic, cu mult umor, Marian Godină a povestit pe Facebook cum a decurs misiunea sa de tată și de unde au venit provocările. Evident, postarea a devenit virală și a adunat în mai puțin de oră peste 5.500 de aprecieri și sute de comentarii.

„Pentru că încă e în spital, iar eu sunt singur cu Maria, Georgiana mi-a făcut un instructaj riguros: să nu-i dai multe dulciuri, să nu-i cumperi tot ce vrea, să nu-i pui imediat desene dacă nu vrea să doarmă sau dacă plânge, dacă se trezește noaptea să nu cumva să aprind televizorul și să am răbdare până adoarme iar și să nu adoarmă mai târziu de ora 21. I-am zis sa stea liniștită. Oricum știam toate lucrurile astea”, și-a început Godină povestea.

Inimă de tată

Socoteala de acasă s-a potrivit însă mai puțin cu ce de la... mall. Odată ajunși într-un centru comercial, micuța Maria a făcut ceea ce face orice copilaș: s-a „lipit” de jucăriile care i-au ieșit în cale.

„Ieri, am fost cu Maria la mall și, fără să fiu atent, s-a împiedicat într-un magazin de jucării. A vrut doar un lego pe care oricum nu îl avea acasă, așa că am zis că i-l pot lua. Pe drum spre casa de marcat a văzut o gentuță și un telefon cu Minnie, care e preferata ei. Se vedea pe fața ei că și le dorește mult, așa că le-am luat. Ajunși la casă, am văzut că i se lipise de mână o pungă cu animale de la fermă. Ei îi plac mult animalele, iar pe astea nu le avea acasa. În plus, în pungă era și un gard d-ăla fain de ferme. Cum era să îi iau punga din mână și să o pun la loc?”, mai scrie Godină.

Odată ajunși acasă, misiunea de tată a lui Godină a intrat într-o altă etapă. Iar lucrurile nu au decurs exact așa cum și-ar fi dorit soția lui.

„Am ajuns acasă și ne-am jucat toată ziua. La ora 21 nu dădea niciun semn că ar vrea să doarmă, așa că am tras concluzia simplă și logică, pe care mamele nu o găsesc, că nu îi e somn. La 10 fără un sfert am luat-o cu mine în living să ne uităm la meci. Nu cred că-i plăcea prea mult meciul, dar a stat totuși cuminte lângă mine, mai ales că între mine și ea era punga cu napolitane și castronul cu cipsuri. De câteva ori ne-am amuzat amândoi pentru că ni se întâlneau mâinile în punga cu napolitane. La un moment dat i s-a făcut somn, așa că am mers în dormitor unde a și adormit. S-a mai trezit abia pe la 3, la fix cât să putem vedea tot împreună meciul lui Tyson. Nu i-am mai dat napolitane, oricum nu mai erau, dar am mai găsit niște chec. Am făcut numai firimituri în pat. Am adormit amândoi. Ea încă doarme. Cu Georgiana acasă niciodată nu doarme așa bine si până la ora asta”, a încheiat Marian Godină.