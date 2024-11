Polițistul-influencer Marian Godină a devenit tată pentru a doua oară. Prima imagine cu micuța Irina

Bucurie mare în familia lui Marian Godină, care a devenit tată pentru a doua oară. Soţia lui, Georgiana, a născut o fetiţă sănătoasă, iar mândrul tătic s-a fotografiat alături de aceasta.

Marian Godină a făcut marele anunţ, în urmă cu puţin timp, pe reţelele de socializare. Acesta a dezvăluit şi numele micuţei, pe care o va chema Irina.

Este al doilea copil al familiei. Maria, fetița cea mare, în vârstă de 2 ani, își așteaptă acum surioara acasă.

„Îmi amintesc că la prima sarcină a Georgianei nu am simțit absolut nimic, ba chiar eram panicat că nu îmi voi iubi propriul copil. Singura emoție pe care o aveam era ca fetița să nu aibă nasul meu. Vedeam tot felul de poze pe net cu tați sărutând burtica mămicii, burtică desenată cu ochi și gură și mă gândeam că fie acolo e regie pură, fie sunt eu defect. Celor cărora le povesteam asta îmi spuneau că probabil simt așa din cauză că eu îmi dorisem băiat și avea să fie fetiță. Nici poveste, niciodată nu îmi dorisem să fie băiat sau fată, nici măcar la asta nu mă gândisem. Totul s-a schimbat însă din momentul în care mi-am ținut fetița pentru prima dată în brațe. De atunci m-am îndrăgostit de ea iremediabil și am simțit toate emoțiile care au lipsit pe parcursul sarcinii. Am simțit până și bucuria că nu-mi seamănă la nas. A nu se înțelege că nu am empatizat cu Georgiana, am fost lângă ea pe tot parcursul sarcinii, dar probabil că am ținut atât de ascunse emoțiile, încât am crezut că nu le am pe bune”, a povestit cunoscutul polițist, cu trei zile înainte de nașterea copilului.

Înainte de nașterea celei de-a doua fetițe a familiei, Marian Godină susținea că „simte din nou emoția legată de nas, dar în rest nimic”.

„Cel mai probabil o să mă năpădească din nou milioane de emoții când o voi ține în brațe. Doar că acum, spre deosebire de prima oară, aștept cu nerăbdare momentul în care mă voi îndrăgosti din nou de un pui de om care îmi va țintui privirea când îl voi ține pentru prima dată în brațe”, a mai spus acesta, pe Facebook.

Și a fost chiar așa! În poza postată, joi, pe Facebook, în timp ce o ține pe Irina pentru prima data în brațe, se poate citi pe chipul său bucuria și emoția.

Râmâne de văzut dacă Marian Godină s-a ținut de cuvânt și a asistat la naștere așa cum a promis.

Sute de persoane i-au trimis un gând bun, în această zi cu totul specială pentru el.

„Bine ai venit, minune!”, i-a scris jurnalista Emilia Șercan.

„Felicitări și recuperare rapidă Georgianei! Să vă trăiască sănătoasă!” i-au comentat internauții.