Cum se menține în formă Monica Bârlădeanu la 45 de ani. „Aveți vreun lucru de care va țineți orice-ar fi?“

Monica Bârlădeanu a dezvăluit care este secretul care o menține tânără și sănătoasă.

Pe lângă o dietă strictă, Monica Bârlădeanu a mărturisit că urmează și alte căi pentru a se menține în formă.

„De la 40 de ani încoace am făcut câteva «commitment-uri». Am vrut să fiu un adult cu câteva lucruri «sfinte», peste care nu calcă. Primul a fost să nu lipsesc de la slujba de duminică dimineață: să dau sufletului meu o oră și jumătate de reculegere, conectare, echilibrare, vindecare.

Al doilea e față de sport: aici am mai avut perioade scurte de șchiopătare și nu din delăsare, cât din logistică, schimbare de antrenor, formă de antrenament etc. Astăzi însă… după cum se vede și-n colecția de poze: am chef, n-am chef, e frig, e prima oră a dimineții, am o febră musculară și n-am chef de o alta peste, m-am culcat târziu și trezit devreme… pot sau nu pot, dimineața sunt la pilates. Focusul principal nu e slăbitul, iar modelatul se întâmplă oricum dacă te ții de treabă, dar mă interesează mult mai mult o viață în care corpul meu face mișcare, are vitalitate și energie și își asigură și sănătatea în felul ăsta.

Lansez și vouă întrebarea asta: aveți vreun lucru de care va țineți orice-ar fi? De la care nu faceți nicio derogare? Dacă da, care e? Love”, a scris Monica Bârlădeanu pe Facebook zilele trecute.

Absolventă a Facultății de Drept-Universitatea A. I.Cuza din orașul natal, Monica Bârlădeanu a debutat în industria de divertisment în calitate de model în campanii de publicitate.

Visul de al lucra în televiziune se materializează în 2002, când devine prezentator al emisiunii “La Strada”, pe B1TV. În același an este desemnată drept cea mai frumoasă celebritate din România de revista "Beau Monde" în luna noiembrie, iar în luna decembrie primește premiul revistei "TV Mania", fiind desemnată cea mai focoasă vedetă.

Ș-a afișat oficial cu iubitul său

În octombrie 2023, actrița s-a afișat oficial cu iubitul său, despre care presa scria de mai multe luni. Actrița și directorul Spitalului SRI, dr. Valeriu Gheorghiță, nimeni altul decât coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID în România, au participat la premiera filmului Libertate, ce a avut loc la Sala Palatului. Cei doi au venit împreună și au plecat împreună, iar apropierea dintre ei nu lăsa loc de îndoială cu privire la faptul că sunt un cuplu.

La plecare, la fel de relaxați, cei doi s-au îndreptat spre mașina cu care veniseră – au fost însoțiți de un alt cuplu la eveniment – și care urma să îi ducă acasă. În drumul spre mașină nu au lipsit gesturile tandre, Monica luându-și iubitul de mână, în timp ce acesta i-a zâmbit, relatează click.ro.

După confirmarea relației, tot mai mulți români s-au întrebat ce diferență de vârstă este între frumoasa actriță și Valeriu Gheorghiță. Vedeta are 45 de ani, în timp ce medicul are 41 de ani.