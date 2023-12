Monica Bârlădeanu împlinește 45 de ani. Ce crede frumoasa actriță despre căsătorie și dragoste VIDEO

Monica Bârlădeanu împlinește astăzi 45 de ani. Născută la 12 decembrie 1978 în Iași, Monica Bârlădeanu este populară în România și în străinătate, în primul rând ca prezentatoare de televiziune.

În SUA a acceptat un rol în serialul Lost, în anul 2006, după cel din Moartea domnului Lăzărescu (regizor Cristi Puiu).

Absolventă a Facultății de Drept-Universitatea A. I.Cuza din orașul natal, Monica Bârlădeanu a debutat în industria de divertisment în calitate de model în campanii de publicitate.

Visul de al lucra în televiziune se materializează în 2002, când devine prezentator al emisiunii “La Strada”, pe B1TV. În același an este desemnată drept cea mai frumoasă celebritate din România de revista "Beau Monde" în luna noiembrie, iar în luna decembrie primește premiul revistei "TV Mania", fiind desemnată cea mai focoasă vedetă.

Ș-a afișat oficial cu iubitul său

În octombrie 2023, actrița s-a afișat oficial cu iubitul său, despre care presa scria de mai multe luni. Actrița și directorul Spitalului SRI, dr. Valeriu Gheorghiță, nimeni altul decât coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID în România, au participat la premiera filmului Libertate, ce a avut loc la Sala Palatului. Cei doi au venit împreună și au plecat împreună, iar apropierea dintre ei nu lăsa loc de îndoială cu privire la faptul că sunt un cuplu.

La plecare, la fel de relaxați, cei doi s-au îndreptat spre mașina cu care veniseră – au fost însoțiți de un alt cuplu la eveniment – și care urma să îi ducă acasă. În drumul spre mașină nu au lipsit gesturile tandre, Monica luându-și iubitul de mână, în timp ce acesta i-a zâmbit, relatează click.ro.

După confirmarea relației, tot mai mulți români s-au întrebat ce diferență de vârstă este între frumoasa actriță și Valeriu Gheorghiță. Vedeta are 45 de ani, în timp ce medicul are 41 de ani.

„Cred cu toată ființa mea”

În urmă cu 2 ani, actrița a spus într-un interviu pentru okmagazine.ro ce părere are despre întemeierea unei familii. „Consider că niciodată nu e prea târziu sau prea devreme pentru formarea unei familii, ci sunt, mai degrabă, alegeri potrivite sau mai puţin potrivite. N-a contat în trecut( n.r: un act de căsătorie), acum însă cred în familie şi în căsătorie cu toată fiinţa mea. Asta pentru că în timp, am ajuns să înţeleg cu totul altfel aceste două concepte”.

De asemenea, actrița a vorbit și despre dragoste, în special despre lucrul care dă stabilitate unui cuplu, mai ales că este o femeie curtată de foarte mulți bărbați.

„Iubirea, dar nu doar în sensul romantic. Ci capacitatea celor doi de a iubi lipsit de egoism, de tendinţa de posesie sau de a-şi pune propriile nevoi mai presus de nevoile celuilalt. Amândoi, însă, trebuie să fie capabili de asta. Unilateral, relaţia se transformă într-o victimă gata mereu de sacrificiu şi într-un egoist care îi ia totul celuilalt fără să dea mare lucru în schimb. Aşa eşuează multe relaţii. Dar cred că lucrul care transformă o relaţie într-o comuniune pe viaţă este traversarea unei crize majore în doi. În situaţii extreme, de criză, vezi exact cine e cel de lângă tine şi ştii pe loc dacă el e cel cu care ai putea trece prin orice în viaţă”., a mărturisit actriuța.