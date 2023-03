Cum crede Mircea Bravo că trebuie gestionat un scandal de genul celor cu Morodan și Buhnici VIDEO

Influencerul a vorbit la Adevărul Live despre începuturile sale în acest domeniu, despre oportunitățile pieței în ziua de azi, dar și despre capcanele influencingului și derapajele creatorilor de conținut.

Mircea Bravo, cunoscutul vlogger de comedie, are unele dintre cele mai puternice comunități din mediul online: 3,4 milioane de fani pe Facebook, 1,1 milioane de abonați pe YouTube și 568.000 de urmăritori pe Instagram.

Anul trecut, el a făcut pasul către film și a lansat comedia „Mirciulică“, iar anul acesta, în octombrie, va lansa o nouă peliculă, „Nuntă pe bani“, însă rămâne la fel de activ în mediul online.

Influencerul crede că astăzi piața oferă mai multe oportunități și că este mai ușor pentru începători să se afirme și să câștige rapid urmăritori.

„În 2014, când am început noi, lumea nu era obișnuită să vadă conținut în limba română, erau încă vreo doi-trei creatori de conținut în afară de noi. Abia pe la finalul lui 2016 puteam trăi din asta, deci după doi ani și ceva. Sunt convins că azi nu mai e valabilă chesti asta, pentru că TikTok a accelerat totul. Dacă pe Facebook sau pe YouTube aveai nevoie un an sau trei ani ca să faci un milion de urmăritori, azi, pe TikTok, poți avea un milion de fani și în trei luni. Piața este mare și oricine se hotărăște să intre în domeniul acesta are șanse mult mai mari decât acum câțiva ani“, crede influencerul.

Acest job vine cu plusuri și minusuri, dar nu numai din punct de vedere al cifrelor de audiență sau al banilor încasați din contracte, ci și prin prisma scandalurilor în care ajung să fie implicații unii influenceri. Cazul Anei Morodan este cel mai recent și vine după derapajul lui George Buhnici, sau scandalul internațional care l-a avut în prim-plan pe Kanye West.

„Din fericire, n-am fost implicat în niciun scandal și n-aș putea să vorbesc în numele altora. George (Buhnici – n.r.) a avut scandalul respectiv, dar știu că acum are contracte... Contează foarte mult să fii sincer cu fanii tăi, să le spui că ai greșit și, dacă ești cu-adevărat sincer, cred că se iartă. Eu asta îmi doresc tot timpul cu urmăritorii mei, când ajungi să fii un pic cu nasul pe sus, mai arogant... În momentul acela trebuie să-ți aduci aminte cine ești, să revii cu picioarele pe pământ, să vorbești cu comunitatea ta și ei te iartă“, crede Mircea Bravo.

„Cred că e important să te urmărească oamenii din motive corecte, nu pentru că ești implicat într-un scandal, ci pentru că le oferi ceva bun și sustenabil. Eu mi-am dat seama târziu că am o responsabilitate față de oameni, iar în «fișa postului» a apărut și datoria mea de a comunica niște valori sănătoase. În momentul în care nu ești atent la asta, poți să pierzi mulți urmăritori“, a spus el la Adevărul Live.

→ Imaginea 1/5: mircea bravo bunica jpg

Sumele plătite în acest domeniu sunt uriașe, drept dovadă contractul de 50.000 de euro încheiat cu primăria din Alba Iulia, pentru promovarea unor obiective turistice. Însă vloggerul precizează că, de fapt, acesta nu este doar onorariul său.

„Vom face un clip la cheie, pe care îl vom promova în mai multe rețele. Am primit OK-ul, atât la nivel local, cât și european (filmul este făcut cu bani din fonduri europene – n.r.), cred că în luna august îl vom filma. Cei 50.000 de euro vor acoperi costurile de producție, va fi onorariul lui tanti Lenuța, pentru că apare și ea în clip. Dar cred că această sumă se va întoarce în comunitatea din Alba Iulia, datorită promovării pe care o vom face noi“, a mai spus el.