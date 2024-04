Clint Eastwood, apariție publică rară. Secretul din spatele formei fizice de invidiat a actorului și regizorului în vârstă de 93 de ani VIDEO

Imaginile cu actorul și regizorul Clint Eastwood, care a avut o apariție publică rară la evenimentul Reasons for Hope, alături de renumitul primatolog Dr. Jane Goodall, au stârnit interes în social media, relatează Mirror.

Laitmotivul discuțiilor a fost reprezentat de vârsta regizorului de la Hollywood, fanii remarcând faptul că Eastwood, în vârstă de 93 de ani, pare în continuare plin de viață. În imaginile cu pricina, realizate la 24 martie, actorul poartă pantaloni de culoare închisă, o cămașă și o jachetă gri.

Înainte de a fi văzut la evenimentul care a avut loc la Sunset Cultural Centre din orașul său natal Carmel-by-the-Sea, California, el a fost surprins în urmă cu cinci luni la filmările pentru viitorul său film, „Juror No. 2”.

În luna noiembrie a anului 2023, cineastul a fost zărit pe platoul de filmare din Georgia. Noul film regizat de Eastwood îi va avea ca protagoniști pe Nicholas Hoult, Toni Colette și Chris Messina.

Actorul din „Dirty Harry/Inspectorul Harry”, care împlinește 94 de ani la sfârșitul lunii viitoare, nu dă semne că ar lăsa-o mai „moale” și mulți se întreabă cum reușește să se mențină într-o formă atât de bună.

Într-o emisiune Audacy's Superstar Power Hour din decembrie 2023, regretatul cântăreț de muzică country Toby Keith a vorbit despre cum a fost realizat single-ul său „Don't Let The Old Man In” și cum l-a inspirat regizorul.

„Sunt partenerul lui Clint Eastwood la turneul său de golf. Apropo, anul acesta împlinește 93 de ani", a povestit artistul în cadrul emisiunii. „Acum câțiva ani, la primul eveniment în cadrul căruia am jucat cu el... L-am întrebat: Ce te face să continui la vârsta ta? Mi-a răspuns: Încerc să mă trezesc în fiecare zi și să fiu productiv - să nu-l las pe bătrânul ăla să intervină"."

Pentru Eastwood, forma fizică și sănătatea sunt aspecte care au făcut parte din viața sa încă de când era adolescent. El a împărtășit într-un articol din 1991 din Muscle & Fitness că a lucrat ca tăietor de lemne. De asemenea, a început să ridice greutăți la 19 ani.

„Forța lui este uimitoare"

Doctorul său personal, dr. Harry Demopoulos, a vorbit despre sănătatea lui Eastwood la acea vreme, declarând: „Este într-o stare superbă, nu mănâncă niciodată grăsimi, consumă antioxidanți, se antrenează ca un demon și doarme din belșug, un aspect care este adesea neglijat într-un program de fitness. Când îl punem în fața unui dispozitiv de testare la efort, Clint câștigă. A devenit aproape supraomenește. Forța lui este uimitoare".

În articolul menționat sunt prezentate detalii despre dieta lui Eastwood, care este săracă în grăsimi și bogată în proteine. El a mărturisit la vremea respectivă că este foarte atent la nivelul colesterolului. Tatăl său, un consumator înrăit de carne și cartofi, a murit din pricina unei boli cardiovasculare când era încă tânăr.

Fiul regizorului, Scott Eastwood, a împărtășit într-un interviu acordat în 2017 revistei Men's Health că tatăl său i-a fost sursă de inspirație pentru propria formă fizică și sănătate.

„Tatăl meu este o mașinărie în ceea ce privește exercițiile fizice. Mi-a arătat cum să ridic greutăți când aveam 14 sau 15 ani - mi-a spus ce să fac, mi-a dat niște sfaturi, apoi m-a lăsat să mă descurc singur", a spus el la acea vreme.

„Tatăl meu nu mănâncă de plăcere", a mai adăugat el. „Mănâncă somon și orez brun la micul dejun. Cred că și eu sunt la fel. Dacă aș putea să iau o pastilă care să-mi dea toți nutrienții potriviți pentru a putea renunța la mâncare, aș face-o."