Cât de pregătită este Theo Rose să devină mămică din nou: „Să dea Dumnezeu să mai fie!”

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. În urmă cu aproape un an, viața lor s-a schimbat radical după ce au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au botezat Sasha Ioan. Cei doi nu doresc însă să se oprească la doar un copil, potrivit Click!

Sasha le face viața mult mai frumoasă părinților săi, iar acest lucru se vede zilnic din postările din social media și nu numai. Cântăreața a îmbrățișat cu bucurie rolul de mamă și mărturisește că tatăl micuțului e la fel de încântat.

Theo Rose își dorește să devină, din nou, mamă

Maternitatea i-a plăcut din prima clipă, de aici și dorința vedetei de a mai avea unul sau chiar mai mulți copii.

Invitată recent în emisiunea Vorbește Lumea, Theo Rose a relatat despre dorința arzătoare a lui Anghel Damian de a deveni, din nou, tătic.

„Sasha e de vină pentru asta. A fost o experiență mult prea frumoasă și am zis că… Anghel e un pic mai nerăbdător decât mine. Eu pentru că am trecut prin toate cele, naștere, post partum și asta, am zis: <<Bă, hai să-mi dau puțin timp, că nu e chiar așa simplu>>. Mai crește puțin băiatul, să ne putem înțelege cu el.. După aia, să dea Dumnezeu să mai fie… Dar Anghel, el ar vrea și acuma. Să facem, nu are nicio problemă. Grădiniță, tată. Îi place și lui foarte tare. Mă ajută.”, a mărturisit Theo Rose, în emisiunea Vorbește Lumea.

Recent, Theo Rose și Anghel Damian au fost prezenți în formula de cuplu în cadrul unui podcast, iar subiectul extinderii familiei a fost atins de amândoi.

