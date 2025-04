Cine este George Radu, finalistul X Factor 2025. Acesta îl cunoștea pe Moga dinaintea emisiunii

George Radu, finalistul ediției X Factor de la Antena 1 de anul acesta, îl cunoștea pe Marius Moga dinaintea emisiunii. De asemenea, George a dezvăluit ce va face cu cei 100.000 de euro câștigați.

În marea finală de duminică, 27 aprilie, Moga a mers cu George Radu, Pantaleo Fabrizio Titto (Leo) și Florin Ciobanu, ȋn vreme ce Ştefan Bănică i-a trimis în lupta pentru marele premiu și trofeul X Factor pe Irina Serafimciuc, Ștefan Munteanu și Bogdan Mihai. Lor li s-au alăturat concurenții din categoria Deliei: Maia Fluture, Georgiana Costache și Diana Stănciuleasa, dar și trupele Sweet’n’Sour, Taking Back August și 4Strofa, din categoria lui Puya.

În audiţiile X Factor, George Radu a fost revelaţia serii și a ridicat sala ȋn picioare cu o interpretare de senzaţie. Le-a mărturisit juraţilor că ȋși dorește ca muzica lui să ajungă pe toată planeta – e visul lui de când era mic.

Cine este George Radu

Tatăl lui a fost cel care, la doar 4 ani, l-a așeazat prima oară la pian, ȋmpreună cu el, iar ulterior a realizat că muzica ȋnseamnă totul pentru el. A ȋnceput să ia lecţii de mic de pian, de chitară, iar mai apoi, cursuri de canto.

De-a lungul timpului a compus pentru alte persoane, iar la 23 de ani a luat decizia să se mute la București, pentru a fi mai aproape de ȋndeplinirea visului său.

George a declarat pentru Antena 1, după emisiune, că unul dintre cele mai valoroase sfaturi pe care i l-a oferit Marius Moga a fost să nu „încerce să pară artist”, ci „să fie”.

„Unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care mi le-a spus Marius a fost: „Nu încerca să pari artist. Fii!” M-a lovit direct. Mi-am dat seama că de multe ori suntem tentați să construim o imagine, să fim cum credem noi că ar trebui, când de fapt cel mai puternic e să fii sincer, să-ți asumi exact cine ești, cu tot cu haos, vulnerabilitate, curaj sau confuzie. De atunci încerc să nu mă mai gândesc la ce se așteaptă lumea, ci la ce simt eu”, a răspuns concurentul X Factor.

De asemenea, sursa sa de inspirație atunci când compune este Freddie Mercury, vocalistul celebrei formații Queen.

„Freddie Mercury e omul care m-a inspirat cel mai mult când vine vorba de ce înseamnă meseria de artist. N-a fost niciodată prizonierul vreunui gen sau al vreunei forme — doar energie extraordinară și o prezență care făcea totul să pară posibil. De la el am învățat că nu trebuie să-ți fie teamă să “ocupi toata scena” prin prezența ta, sa fii intens, vulnerabil sau total opusul așteptărilor. Când compun, am mereu în cap ideea asta de libertate, de a nu scrie ca să bifez ceva, ci ca să simt”, a explicat George.

Ce va face cu marele premiu

Premiul obținut de George în marea finală este de 100.000 de euro și a declarat că întreaga sumă va fi investită în muzică.

„A fost un moment incredibil! Când am primit vestea, parcă nu-mi venea să cred, am simțit o bucurie imensă și o recunoștință din tot sufletul. Am sărbătorit aseară cu oamenii dragi mie și încă procesez tot ce s-a întâmplat. De acum, planul e clar. Mă închid în studio și muncesc și mai mult. Voi investi banii în mine, în muzica mea și în tot ce construiesc pentru viitor. Vă mulțumesc enorm tuturor pentru susținere!”, a dezvăluit George Radu.