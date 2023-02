Cine este Akshata Murty, soția discretă, dar foarte influentă a premierului britanic Rishi Sunak

La 100 de zile după ce soțul ei și-a preluat funcția pe Downing Street, soția premierului britanic, adesea redusă la imensa ei avere, vrea să elimine prejudecăţile despre ea şi a oferit un interviu revistei "Tatler".

Apropiații o descriu ca fiind o persoană "rezervată, mai degrabă dulce și tocilară", o femeie fermecătoare și simplă care "a trebuit să se obișnuiască să vadă dronele zburând deasupra reședinței sale". Şi, pentru că în general britanicii o percep "ca pe un număr", un eufemism pentru averea personală estimată la aproape 795 de milioane de euro, Ashata Murty, soția premierului Rishi Sunak, a acceptat să-şi dezvăluie calităţile şi latura umană în cadrul unui interviu oferit revistei "Tatler".

Cu grevele profesorilor, ale lucrătorilor feroviari și ale funcționarilor publici, precum și cu grevele asistentelor medicale și ale șoferilor de ambulanță, Marea Britanie trece printr-o criză economică majoră care face ca furia socială să crească pe zi ce trece. Atracția cuplului pentru designerii de lux, cele patru proprietăți ale lor și renovarea costisitoare a reşedinţei oficiale nu sunt pe placul tuturor. Cu toate acestea, cu stilul său sobru, discreția și povestirea adecvată, noua rezidentă din 10 Downing Street speră să se scuture de clișeele care se agață de ea.

Moștenitoarea unui imperiu tehnologic

Născută în 1981, Akshata Murty provine dintr-o influentă familie indiană din Bangalore, din sudul Indiei. Tatăl ei, Narayna Murthy - este singurul din familia sa care folosește "h" în nume - este un inginer informatician care a fondat o companie de software, Infosys, care a devenit un veritabil fanion al tehnologiei indiene. Al cincilea cel mai bogat om din țară, Narayna Murthy este supranumit "Bill Gates indian".

Fiica sa deține acum 0,91% din acțiunile companiei, adică mai puţin de 1%, dar care reprezintă aproximativ 700 de milioane de lire sterline (795 de milioane de euro)! Însă, chiar dacă Akshata este acum una dintre cele mai bogate femei din lume, ea preferă să pună accentul pe copilăria sa obișnuită și pe educația sa.

O carieră în designul vestimentar abandonată

Akshata Murty a zburat în Statele Unite după ce a urmat cursurile liceului Baldwin Girl's High School, cea mai veche școală metodistă din Bangalore. A studiat franceza și economia la Universitatea Claremont McKenna din California, înainte de a se înscrie la prestigioasa Universitate Stanford în 2004, unde a obținut un MBA în administrarea afacerilor. Acolo l-a întâlnit pe soțul ei, Rishi Sunak.

După absolvire, s-a alăturat unei companii producătoare de lămpi cu LED-uri, unde lucra ca responsabilă de marketing, iar după doi ani a urmat cursurile Fashion Institute of Design & Merchandising, pentru a intra în industria modei. Visul ei? Să-și creeze propria marcă de îmbrăcăminte eco-responsabilă și să prezinte designeri indieni. Articolul din 2011 al revistei "Vogue India" despre Akshata Designs nu a reușit să pună pe picioare compania, care a fost închisă în același an.

Căsătoria cu Rishi Sunak

Akshata Murty și Rishi Sunak s-au căsătorit în India în 2009 și s-au mutat în SUA, unde Rishi a urmat o carieră de bancher de investiții la Goldman Sachs. Revenit în Marea Britanie, a fost ales deputat pentru Richmond, în comitatul Yorkshire, în 2015, înainte de a avea o ascensiune fulminantă în politică: a fost numit secretar-șef al Trezoreriei și apoi cancelar al Trezoreriei sub conducerea lui Boris Johnson, în februarie 2020. În cele din urmă a fost numit prim-ministru în octombrie 2022, în urma demisiei lui Liz Truss. În fiecare etapă importantă a carierei politice a soțului ei, Akshata Murty i-a fost alături, în iulie 2022, la o zi după ce soțul ei a demisionat din funcția de ministru al Economiei, fiind văzută oferind ceai și biscuiți reporterilor care așteptau în fața casei lor din Londra.

Părinți a două fete, Anoushka (11) și Krishna (9), ei trăiesc acum între conacul lor din circumscripția Richmond și Londra, unde dețin un apartament luxos în Kensington. Totuşi, Akshata nu epatează nici în ceea ce priveşte educaţia fiicelor sale, aşa că nu este neobișnuit să le vezi pe toate trei în trenul de vineri seara spre North Yorkshire, subliniază "Tatler". Jennie Tillotson, o prietenă apropiată a cuplului, a povestit revistei despre teama Primei Doamne că "familia trăiește într-un acvariu de peștișor auriu", de când s-au mutat pe Downing Street. Astfel că, deşi viața lor este acum sub atentă supraveghere, Akshata vrea să le asigure un mediu cât se poate de normal copiilor ei.

Un stil discret, dar șic

Deși este moștenitoarea unei importante companii IT, Akshata Murty este în continuare pasionată de industria modei. În ciuda eșecului companiei Akshata Designs, soția lui Rishi Sunak vrea să profite de poziția sa actuală pentru a-şi promova viziunea despre eleganță și lux discret şi să aducă un omagiu artizanilor locali din Marea Britanie și India. "Este mândră de moștenirea ei indiană, amestecând referințe englezești și indiene", spune designerul Victoria Boissanger.

Cu teniși Gucci albi și Birkenstock-uri negre din piele cu crampoane, pe care le combină cu rochii cu imprimeu Ganni sau Club Monaco, soția lui Rishi Sunak jonglează cu codurile ținutelor sport, dar "păstrează un look de First Lady. Ea are o latură modernă și foarte naturală", continuă Victoria Boissanger. Outfiturile sale nu sunt niciodată ostentative, pentru a nu părea deconectată de la realitate. "Doamna Murty știe că ceea ce poartă va fi analizat, detaliat și pus în perspectivă în contextul unei crize iminente a costului vieții", rezumă "Times".

FOTO: Instagram, Profimedia, Getty Images