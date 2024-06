Celebrul bucătar Gordon Ramsay, la un pas de moarte după un accident grav de bicicletă: „Arăt ca un cartof mov”

Celebrul bucătar Gordon Ramsay a fost la un pas de moarte, după ce a fost implicat într-un accident grav de bicicletă. Într-un clip postat pe reţelele sociale, chef-ul a împărtășit experiența de coșmar. „Sunt puțin vânăt și arăt ca un cartof mov”, a spus acesta.

Într-un videoclip postat pe rețelele sale de socializare, Gordon Ramsay a povestit despre un accident „foarte grav” de ciclism în SUA.

Bucătarul a spus că accidentul de bicicletă a avut loc la începutul acestei săptămâni în Connecticut.

În vârstă de 57 de ani, Gordon Ramsay a mulțumit chirurgilor de traume și asistentelor de la Lawrence și Memorial Hospital, care au avut grijă de el.

„Săptămâna aceasta am avut un accident foarte grav în timp ce mă plimbam cu bicicleta în Connecticut. Sunt bine și nu mi-am rupt niciun os sau nu am suferit răni majore, dar sunt puțin vânăt și arăt ca un cartof mov. Sunt recunoscător pentru toți medicii, asistentele și personalul de la spitalul Lawrence din New London care au avut grijă de mine și m-au consultat, dar cel mai mult sunt recunoscător pentru casca mea care mi-a salvat viața”, a povestit Gordon Ramsay.