Actorul de origine română Sebastian Stan strălucește la Hollywood unde are parte de succes după succes. A devenit unul dintre cei mai bine cotați actori, iar în 2024 a câștigat Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal în filmul „A Different Man”.

Sebastian Stan, în vârstă de 42 de ani, s-a născut la Constanța, dar a emigrat alături de mama sa, profesoara de pian Georgeta Orlovschi, în Viena, pe când avea doar opt ani. La zece ani, Sebastian Stan a jucat primul său rol, într-un film numit „71 Fragments of a Chronology of Chance”, regizat de Michael Haneke, iar patru ani mai târziu, el și mama lui s-au mutat în New York.

Chiar dacă face parte dintr-o lume exclusivistă, actorul nu și-a uitat originile. Se mândrește cu familia sa și a susținut, în repetate rânduri, că educația pe care i-a oferit-o mama lui, Georgeta Orlovschi, a avut un impact major în ceea ce îl privește, mai ales din punct de vedere al carierei pe care o are. Acesta a povestit pentru revista GQ unul dintre sfaturile recente pe care le-a primit de la mama sa.

„Mama mea europeană este foarte amuzantă. Zilele trecute mi-a spus: «O să-ți spun asta, dar nu vreau să te superi. Știu că ești actor, dar poate te poți exprima mai puțin pentru că îți văd ridurile, știi?», a povestit Sebastian Stan.

Lucrurile importante din viața lui Sebastian Stan

Actorul a dezvăluit, pentru aceeași revistă, și cele zece lucruri fără de care nu poate trăi.

Primul lucru este paltonul. Iar dragostea lui pentru această haină provine încă din liceu în timp ce urmărea filmul „Tentația seducției” (Cruel Intentions).

Din lista sa nu lipsește spray-ul de gură. „Îl folosesc în timpul filmării foarte des. Am acest OCD ciudat acum (tulburare mintală în care persoana simte nevoia de a îndeplini anumite rutine în mod repetat n.red.), fiind nevoit să îl folosesc de trei ori înainte de a începe filmarea. Nu știu de unde a venit asta, dar mă ajută să mă concentrez, în mod ciudat. A ajuns în viața mea în urmă cu doi ani și a înlocuit și fumatul”, recunoaște actorul.

Parfumul preferat

Pe listă se află și parfumul, iar cel pe care îl folosește în mod regulat este Tom Ford - „Beau de Jour”. Sebastian recunoaște că îi place să își dea cu mult parfum. „Sunt european. Dar sunt foarte american, deși am fost născut în Europa. Sunt anumite lucruri europene pe care cu siguranță le-am luat cu mine. Nu că americanii nu folosesc parfum, dar pur și simplu s-ar putea să nu folosească aceeași cantitate de apă de colonie ca europenii”, mărturisește acesta.

Cartea sa favorită

„Meditatii”, una dintre cele mai faimoase si mai influente cărți din lume, scrisă de împăratul roman Marcus Aurelius, face parte din lucrurile esențiale din viața actorului Sebastian Stan. „Aceasta este o carte care există de foarte mult timp. Este foarte populară printre stoici. Am întâlnit-o în urmă cu câțiva ani, când căutam să-mi încep dimineața cu un fel de inspirație”, spune acesta. Actorul recunoaște că această carte îl inspiră în viața de zi cu zi. „Dacă ai întrezărit cu adevărat unde este problema, renunţă la căutarea faimei și fii mulțumit că îţi poţi trăi ceea ce ţi-a mai rămas din viaţă așa cum natura vrea de la tine”, a citit actorul unul din paragrafele sale preferate din volum.

Iubește hainele de culoare neagră

Din viața lui Sebastian Stan nu lipsesc nici electroliții, suplimentele alimentare nutraceutice pentru creșterea părului, produsele de îngrijire a pielii, ochelarii de soare sau ceasul de mână.

Nu în ultimul rând, pentru el contează tinuta de zi cu zi. Preferă hainele de culoare neagră, susținând că este esențială „geaca de piele vintage”.

Sebastian Stan este cel mai cunoscut pentru rolul său în producțiile Marvel, unde l-a jucat pe Bucky Barnes în Captain America: „The First Avenger”, „Captain America: The Winter Soldier”, „Ant-Man”, „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War” și „Black Panther”.

Recent, actorul l-a interpretat pe Donald Trump în filmul „The Apprentice”, fiind considerat unul dintre cele mai discutate proiecte cinematografice din ultima perioadă. Filmul va avea premiera în SUA pe 11 octombrie 2024.

De asemenea, Sebastian Stan a primit anul acesta trofeul Ursul de Argint, pentru rolul său din filmul „A Different Man”, în regia lui Aaron Schimberg. Pelicula spune povestea lui Edward, un actor din New York care trece printr-o procedură medicală drastică de schimbare a fizionomiei.