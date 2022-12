Ce s-a întâmplat cu Ghiță Ciobanul, după ce a devenit celebru: „Nimeni nu îți dă bani dacă nu muncești“

Ghiță Ciobanul care făcea furori, în urmă cu zece ani, la reclamele de telefonie mobilă, a povestit cum a petrecut Crăciunul dar și cât de mult i-a schimbat viața aparițiile TV din spoturile publicitare.

Ghiță Ciobanul sau mai bine zis Gheorghe Dănulețiu, după numele real din buletin, a revenit la vechea sa meseria...și anume de cioban la oi. După ce a cunoscut celebritatea și a ajuns să aibă diferite roluri principate în diverse reclame de telefonie mobilă din România, Ghiță a mărturisit că banii se duc rapid, iar celebritatea nu îi ține de foame.

„Acum sunt la fermă la oile mele și am grijă de ele. Nimeni nu îți dă bani dacă nu muncești. Reclamele unde am apărut, în urmă cu ceva ani, m-au ajutat să devin cunoscut, este adevărat, recunosc asta, dar faima pe care am căpătat-o nu m-a făcut să mă schimb“.

